Arrancó la final de la Conferencia Oeste y lo hizo con una cómoda victoria (126-114) de los Lakers ante los Nuggets. Después de dos rondas a siete partidos (Jazz y Clippers), el equipo de Denver careció de la frescura necesaria para plantear una oposición de verdad a LeBron y compañía. Murray y Jokic se quedaron en 21 puntos y la defensa de la franquicia de Colorado fue durante muchos minutos una broma. Los 70 puntos encajados al descanso y los 103 al final del tercer cuarto son la mejor prueba de la tranquilidad con que vivieron los Lakers el partido. Anthony Davis, con 37 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, fue el mejor de los californianos. LeBron se quedó en 15 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias.

La fácil victoria animó al número 23 a mostrar su enfado al final del partido por la votación del Jugador Más Valioso de la temporada. El trofeo fue Giannis Antetokounmpo, pero eso no fue lo que molestó a LeBron. “Me cabreó lograr sólo 16 votos de 101 posibles para primer lugar para el MVP. Eso es lo que me cabreó más que cualquier otra cosa. No estoy diciendo que el ganador no merezca el MVP. Simplemente algunas cosas no están en mi mano”, afirmó. Y es que en la votación entre los medios, el griego recibió 85 votos en primer lugar y LeBron se quedó sólo en 16. Además, Antetokounmpo es el tercer jugador de la Historia que es elegido MVP y Mejor Defensor de la Liga en la misma temporada. Michael Jordan y Hakeem Olajuwon fueron sus predecesores. La elección del griego por segunda temporada consecutiva le empareja con nombres como Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James o Stephen Curry. Palabras mayores.