En una entrevista en LaSexta, en un larga respuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez explicó cómo había sido el confinamiento y después la desescalada y dice la frase: “Finalmente el confinamiento no existió”

Eso ha levantado muchas críticas, entre ellas, las del ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes, que pasó mucho días en el hospital por culpa de la pandemia.

“Y si estamos viviendo un sueño que engaña nuestros sentidos? No existió el comité de expertos, no hubo confinamiento, todo eran sonrisas en las ruedas de prensa y cánticos en los balcones. Puede que mi estancia en el hospital fuera una visita a la cafetería. Ese virus no existe", escribe.