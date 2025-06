Rosario Matew reacciona a la Sagrada Familia y le ocurre algo inesperado: "Lo que no nos pase en este viaje..."

Rosario Matew es una joven de 25 años que nació en Elche (Alicante) y que dio un salto a la fama tras participar en la cuarta edición de La Isla de las Tentaciones y formar parte de Supervivientes 2025, programa del que se fue después de 24 días en Honduras alegando haberse sentido "completamente atada y sobrepasada".

Actualmente, se dedica a compartir contenido y a realizar publicidad por sus redes sociales. Además, también ha creado su propia marca, la cual ha sido denominada como su propio apellido. Se dedica a comercializar accesorios, joyas y prendas de ropa. Una de las publicaciones más reconocidas por su audiencia ha sido su reacción a la Sagrada Familia, uno de los mejores edificios del mudo.

"Tengo las expectativas muy altas"

Rosario se muestra dando un paseo por Barcelona, una de las ciudades españolas en las que prima el turismo. Explica que su prima le acaba de avisar que "girando esa esquina voy a ver la Sagrada Familia". Esta emblemática construcción, a la cual se la considera como la obra más emblemática de Antonio Gaudí, es una basílica católica todavía en construcción que tiene como objetivo llegar a los 172,5 metros de altura.

En el sentido de para todo aquel que no la conozca, lo normal es que se la pinte como una torre gigante en la que habrá que elevar mucho la cabeza para poder verla al completo. De hecho, a Rosario se la han pintado muy bien, ya que afirma que "quiero grabar con mi reacción porque tengo las expectativas muy altas".

"Da hasta nervios, os lo juro"

De hecho, llega a incluir que es algo que le "da hasta nervios, os lo juro". Algunos de los elementos culturales en cuanto a arquitectura se refiere más reconocidos en el mundo pueden ser la Gran Muralla China, el Taj Mahal, el Partenón y la Torre Eiffel, pero la Sagrada Familia no es menos. Todo esto se debe a que son cosas tan bonitas que, al verlas por primera vez, generará la mayor de las impresiones. Así lo deja entrever la antigua participante de Supervivientes: "Me siento como si fuera a ver la Torre Eiffel por primera vez; ocurre lo mismo con la Sagrada Familia".

Una vez se va acercando a su destino, se pueden palpar sus nervios como espectador. "¡Ay, qué nervios! ¡Jolín, macho!", exclama mientras ya está al lado del monumento. A partir de ese momento ya comienza a ver algunas partes de la Sagrada Familia desde lejos, pero no de forma completa. Explica que es algo que le está generando mucha ilusión y se queda perpleja ante su primera inspección.

"Verlo en persona me parece brutal"

Una vez la ve entera, revela que no se la imagina así para nada, que la había "visto tantas veces en fotos, que de repente verlo en persona me parece brutal". La define con dos adjetivos calificativos muy adecuados: tanto impresionante como bonita. No obstante, mientras se está deleitando de uno de los motores más potentes del turismo en España, entra en escena otro influencer muy reconocido por todos los españoles.

Se trata de Cristian Ventura, aunque se le conoce más por su famosa frase "señores, con permiso, buenas tardes", un mallorquín que se dedica a publicar contenido mostrándose mientras le sirve una bebida a una persona cualquiera. Mientras Rosario lo reconoce, explica que "qué casualidad" tan grande. Una vez vez a Ventura, la publicación concluye con un "lo que no nos pase y lo que no veamos en este viaje...".