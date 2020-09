¿Hasta cuándo puede fichar el Real Madrid?

Esta claro que esta va a ser una temporada de fútbol extraña, como fue el final de la pasada. El coronavirus lo ha cambiado todo. Cuando se tenía que estar hablando del comienzo de la Champions, se habla del arranque de la Liga y de fichajes. Pero es un mercado, cómo no, raro también. No hay mucho movimientos ni contrataciones cien millonarias, como los últimos años, ya que las economías de los clubes se han visto mermadas por la falta de público, la suspensión de partidos... Muchas plantillas están a medio hacer o les falta la puntilla, y el límite es el 5 de octubre, día que se cierra el mercado.

Ese es el plazo, algo menos de dos semanas, que tiene el Real Madrid para intentar buscar un delantero que complete su plantilla. No es que no tenga, es que los que tiene no convencen a Zidane. Ni Jovic ni Mayoral jugaron contra la Real Sociedad, pese a que el campeón necesitaba marcar, y Mariano no estaba convocado por enfermedad, pero ya el curso pasado fue el futbolista menos utilizado por el técnico francés. Benzema necesita un complemento o un relevo, porque la temporada es larga.