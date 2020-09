Los tuits o los agentes de Cavani pueden darle muchas vueltas al asunto, pero el Real Madrid no va a fichar a nadie esta temporada porque, como el resto de clubes, lo importante va a ser conseguir que las cuentas cuadren y además, competir. El Real Madrid ha cerrado el curso con beneficios, lo que no puede decir el Barcelona, pero la previsión indica que este va a ser más complicado si la pandemia sigue diezmando el mundo. Pese a que algunos países lo están intentando, no va a volver el público a los estadios en un futuro cercano y eso supone una catástrofe económica para todos los clubes, que tienen que solventar de la mejor manera. ¿Se puede pedir la rebaja de sueldos a la plantilla dentro de unas semanas cuando te has dejado el dinero en fichar futbolistas?

El delantero va a ser Karim Benzema. Pero en alguno momento tendrá que descansar y Asensio puede ser su sustituto, aunque lo más lógico es que lo sea uno de los puntas que siguen en el equipo blanco por ahora, hasta que en octubre se cierre este mercado tan deprimido.

Es la situación que tiene que resolver el Real Madrid. Jovic no está muy contento con su situación. Ha sido más protagonista por lo que le ha sucedido fuera del campo que por lo que ha hecho. Incluso se ha planteado volver al Eintracht.

Borja Mayoral es un conocido de la cantera, un futbolista que puede dar su rendimiento y con el que se trabaja para un traspaso, a la espera de que se encuentre la oferta que agrade tanto al club como al delantero.

Y luego está la situación de Mariano, cuya fe en sí mismo supera la realidad. Considera que es un jugador válido para ser el delantero B del primer equipo y está empeñado en demostrarlo. El problema es el tiempo: también se empeña en no darle la razón.