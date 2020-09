Neymar, Cesc, Alves, Eto’o: los ex barcelonistas que atacan a Bartomeu

No es descartable que si Luis Suárez mete un gol al Barcelona con el Atlético, llegue Messi y le abrace. Así está el asunto ahora mismo y como le vaya bien al uruguayo en el Wanda, tampoco es descartable que la próxima temporada Messi acabe de rojiblanco. Tal ha sido la intensidad de las frases algo sentimentaloides que se han estado diciendo los futbolistas, y también sus parejas, en de las redes sociales, como si no tuvieran whatsapp.

A no ser que lo que quisieran mostrar esos mensajes no fuera enseñar al mundo lo felices que han sido y la pena que les da separarse, sino dejar claro el odio mutuo que tienen hacia el presidente del Barcelona. Y que Luis Suárez lo haga público se entiendo, pero que Messi siga en eso a un par de días de comenzar la temporada, empieza a ser preocupante para el Barcelona: «Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada, escribió Messi en su cuenta de Instagram, su canal oficial cuando quiere golpear a alguien del club.

Luis Suárez lo leyó y, antes de que se hicieran públicas las imágenes firmando con el Atlético, respondió a su amigo del alma, dejando, por supuesto, algunos dardos a Bartomeu, pues ahí estaba el quid del inesperado afán epistolar público de los dos amigos. Le agradece: «lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia» y añade que prefiere el «Leo Messi HUMANO, al DIVERTIDO y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe», así con mayúsculas, por si no queda claro,.

Pero eso es lo de menos. Después le dice que siga «disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO"...: Que 2, 3 o 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del fútbol», acaba el uruguayo.

Bartomeu y la directiva del Barcelona guardan silencio. No quieren propagar el incendio y esperan que con los días se apague y la gente se vaya olvidando del enfado de los futbolisas. Porque también llegó Neymar con la antorcha encendida: «Increíble cómo hacen las cosas», escribió el futbolista del PSG, al que el Barcelona intentó refichar la temporada pasada.

Cesc Fábregas ha aplaudido sus palabras. Alvés ha dicho: «Infelizmente es esa la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año! No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho. Es sobre respecto y eso no lo saben. Sigue duro que de alguna manera estamos allí». Y hasta Eto’o: «Hijo, la elegancia no se COMPRA. Cuidate y piensa en ti».