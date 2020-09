F1 Rusia: Bottas vence y aplaza el récord de Hamilton

El guion del fin de semana decía que Hamilton lograría hoy en el Gran Premio de Ruia una nueva victoria y así podría empatar a 91 victorias con Michael Schumacher. Durante las sesiones libres de entrenamientos y la clasificación el británico fue el más fuerte, sin embargo, un error estúpido condicionó su carrera. Hizo un ensayo de salida en una zona prohibida del “pit lane” y esto le costó una sanción de 10 segundos que tuvo que cumplir en su parada en boxes para cambiar neumáticos. Con esta circunstancia, Bottas tomó el mando y no lo soltó hasta el final por más que sus rivales, Verstappen y Hamilton, lo intentaran. El de Red Bull no pudo reducir la distancia con Bottas y Hamilton se estancó a 16 segundos y debió conformarse con la tercera plaza. No hubo margen para más. Esta vez no hubo luchas en cabeza y Bottas dominó la prueba desde que se comunicó la sanción a Hamilton poco después de comenzar la prueba.

Bottas reina en Sochi, con Verstappen segundo y Hamilton tercero. #RUSmovistarF1 pic.twitter.com/nwF3cDTK6b — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 27, 2020

Por su parte, Carlos Sainz abandonó en la primera vuelta después de sufrir un accidente que podía haber evitado. Poco después de producirse la salida, el madrileño se pasó de frenada y tomó la escapatoria, algo que también hizo Verstappen. Pero en su afán por volver lo antes posible a pista por este camino auxiliar chocó con el muro y destrozó la rueda delantera. No midió bien la velocidad que llevaba y en este “slalom” que tuvo que hacer para volver a la pista se topó con el muro. De esta forma dijo adiós a la carrera.

Este toque contra el muro deja a Carlos Sainz fuera del #RUSmovistarF1 pic.twitter.com/dstbXufqWh — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 27, 2020

Clasificación:

1 Valtteri Bottas Mercedes-AMG 1h34m00.364s

2 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Racing 7.729s

3 Lewis Hamilton Mercedes-AMG 22.729s

4 Sergio Perez BWT Racing Point F1 Team 30.558s

5 Daniel Ricciardo Renault DP World F1 Team 52.065s

6 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1m02.186s

7 Esteban Ocon Renault DP World F1 Team 1m08.006s

8 Daniil Kvyat Scuderia AlphaTauri Honda 1m08.740s

9 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1m29.766s

10 Alexander Albon Aston Martin Red Bull Racing 1m37.860s

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing ORLEN 1 vuelta

12 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1 vuelta

13 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 1 vuelta

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing ORLEN 1 vuelta

15 Lando Norris McLaren F1 Team 1 vuelta

16 Nicholas Latifi Williams Racing 1 vuelta

17 Romain Grosjean Haas F1 Team 1 vuelta

18 George Russell Williams Racing 1 Lap

-Carlos Sainz Jr. McLaren F1 Team Accidente

-Lance Stroll BWT Racing Point F1 Team Accidente