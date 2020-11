¿Quién tiene mejor palmarés, Messi o Maradona?

Se retiró Maradona en 1996 y en Argentina cada dos por tres se buscaba al “nuevo Maradona”, al heredero del “10″. Eran futbolistas fantásticos como Riquelme, Aimar, “Burrito” Ortega... Pero sólo Messi ha aguantado la comparación, aunque la opinión general en argentina es que “D10S” sigue siendo Diego. Pero el actual capitán del Barcelona sí consiguió abrir el debate sobre quién ha sido mejor, algo así como lo que está logrando LeBron James con Michael Jordan en la NBA. Un debate quizá absurdo porque, ¿qué más da, por qué no disfrutar de ambos? Y, ¿cómo se decide quién ha sido el mejor? Si se va a los números, Maradona tiene el Mundial como argumento y Messi, los títulos con el Barça y la regularidad. Este este es el palmarés de ambos:

Maradona: selección y Nápoles

Diego Armando Maradona comenzó a brillar en Argentinos Junior y ganó su primera liga argentina en Boca Juniors, antes de viajar a Barcelona. En el club azulgrana no tuvo demasiada suerte, interrumpida su trayectoria además por la patada de Goikoetxea que le tuvo cuatro meses de baja. El equipo barcelonista conquistó en esa época la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa de España. Fue traspasado al Nápoles donde vivió sus mejores años. Llegó en 1984 a un equipo que se había librado descenso por poco, y que con él fue creciendo, aparte de que el jugador se convirtió en símbolo de la ciudad: ganó dos veces la Seria A (Liga italiana) en un club nunca la había conquistado en su historia, además de un Copa de la UEFA, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia. En 1986 conquistó el Mundial de México con Argentina, el torneo por el que más se le recuerda y que lo terminó de convertir en un icono. Cuatro años después, fue subcampeón del mundo en Italia, al caer en la final contra Alemania. Con la selección sub 20, en 1979, también había ganado la Copa Mundial. En 1995 ganó el Balón de Oro honorífico. El galardón que entrega France Football durante mucho tiempo era al mejor futbolista europeo, por eso el “Pelusa” no consiguió ninguno en sus años de esplendor. La norma cambió en 1995, con el triunfo del liberiano del Milan Weah. Con Argentina jugó 91 partidos y marcó 34 goles. En clubes, 588 partidos y 312 goles.

Por tanto sus títulos son estos: 1 Mundial Sub 20, 1 Mundial absoluto, 1 Primera División Argentina, 1 Copa del Rey, 1 Copa de la Liga, 1 Supercopa de España, 2 Serie A, 1 Copa de Italia, 1 S upercopa de Italia y 1 Copa de la UEFA.

Messi, el Barça y la regularidad

El Mundial sub 20 de Maradona en 1979 lo conquistó también Messi en 2005, además del oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Pero con la albiceleste absoluta no ha logrado levantar ninguna copa la “Pulga”, lo que muchos le echan en cara. Jugó tres finales consecutivas: Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016, pero las perdió las tres, fallando además un penalti en la tanda definitiva ante Chile en una la última. Messi también disputó los Mundiales de 2006, donde apenas jugó, era muy joven; de 2010 y de 2018, quedando eliminado antes de las semifinales. No ha dado tantas vueltas Messi como Maradona. Llegó de niño a Barcelona y allí sigue, aunque el verano pasado quisiera marcharse. Es donde ha labrado toda su carrera, aprendiendo primero de jugadores como Ronaldinho o Deco para después convertirse en el líder del grupo, con los años de Guardiola en el banquillo como cénit, aunque no como punto y final. Ha seguido ganando títulos y marcando goles. La “acusación” que se le hace es que ha conquistado tantas cosas rodeado de grandes jugadores como Xavi, Iniesta, Puyol... mientras que Maradona estaba peor acompañado. Pero no ha habido año desde 2005 en el que los números de Messi no hayan sido de escándalo. Su regularidad no tiene comparación en el mundo del fútbol. Con Argentina son 71 goles en 142 partidos, y con el Barcelona 640 goles en 742 encuentros, siendo el máximo goleador en la historia de la Liga, siendo el único futbolista con siete Pichichis. Además, tiene el récord de Balones de Oro, con seis, y de Botas de Oro, con otras seis.

Estos son sus títulos con el Barcelona: 10 Ligas, 4 Champions, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes. Y con Argentina: Mundial sub 20 y oro olímpico.