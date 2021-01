Casillas y Griezmann indignados por el vídeo de la paliza a un niño de 14 años por una docena de jóvenes

Yuriy está en coma y no ha podido celebrar su 15 cumpleaños. Sigue en el hospital tras ser golpeado el viernes 15 de enero alrededor de las 18.30 horas después de salir de la universidad.

Se está buscando a sus agresores con llamadas en las redes sociales medios de comunicación para que paguen por ello y, si la hay, que den una explicación al terrible suceso. Porque Yuri no los conocía de nada y nadie a cuento de qué viene esa violencia gratuita y sin sentido.

Yuriy estaba con otros tres niños en una gran explanada, cuando, como se ve en el vídeo, fueron atacados por, por lo menos diez jóvenes con bates y palos. Sus dos compañeros lograron escapar, pero Yuriy no. Ahí es cuando empieza una terrible lluvia de golpes que parece no parar nunca. No es que no intente defenderse, es que no puede ni patarse para evitar los terribles golpes que está recibiendo y que, pese a no ahcer nada, no deja de recibir. En el Paris Match han hablado sus familiares: “Me preocupé porque no contestaba el teléfono cuando debería haber estado en casa. Cuando lo vi su cráneo estaba abierto en varios lugares, fue realmente horrible. Lo agredieron con barras de hierro. Me dijo que no conocía a los individuos, que tenía dolores, que tenía frío y que no quería morir “, explicó su madre, en un lamento que ha conmovido a todo Francia y cuando el vídeo se ha vuelto viral a todo el mundo.

“Imágenes insoportables. Fuerza Yuriy y ponte bien” ha escrito Griezmann, el jugador francés del Barcelona.

También Casillas ha visto el vídeo en lass redes y no ha podido aguantar su indignación ante la brutalidad de lo que muestran las imágenes: “Pero qué mierda de mundo es este? Qué estamos haciendo mal?