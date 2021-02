La mujer y la amante cruzan sus esquelas para despedir al expresidente de un club de fútbol

El fallecimiento de Mario Spota, quien fue presidente entre 1986 y 1989 del club Huracán, de Argentina, provocó, además del lógico dolor entre la familia por la pérdida, una situación incómoda entre sus más allegados cuando el día siguiente a su muerte vieron las esquelas publicadas en el diario La Nación.

Justo encima de la esquela publicada por su esposa, Marta Respetto, apareció la de su amante, Raquel Contreras. Las dos esquelas, una debajo de otra, se publicaron en la edición impresa de La Nación y también se pueden ver así en la web del diario. Esta circunstancia no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Esquelas por Mario Spota publicadas por su amante, Raquel Contreras, y su esposa, Marta Respetto, en el diario La Nación.

“Te espero en el sueño de siempre, no llegues tarde. Hasta pronto mi osito querido, ejemplo de trabajo y perseverancia. Fui aprendiz de tu gran sabiduría y todo lo que sé de leyes me lo enseñaste vos. Gracias por tantos sueños que me cumpliste. De los 30 años de amor, los últimos 15 sólo fueron de dicha […] Abrazo fuerte a tu hija Alejandra, a tu nieta querida Carmela y a tu hermano Dr. Guillermo Spota y familia”, escribió Raquel Contreras para despedir a su amante.

Debajo, la esquela publicada por la esposa: “Tu esposa Marta Repetto, tus hijas María Eugenia y Alejandra Spota y tus hijos del corazón, Juan y María Repetto, tus nietos Valentín, Bautista, Carmela, Josefina, Juan Pedro, Joaquín y tus yernos Javier Calandrelli y Martín Ricciardi te despedimos con un profundo dolor y amor eterno. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo. Siempre generoso e incondicional, te amamos”.

Esquelas por Mario Spota publicadas por su amante, Raquel Contreras, y su esposa, Marta Respetto, en en la web del diario La Nación.

Spota, abogado de 76 años, pasó los últimos 11 meses de su vida internado, según informó Infobae. “En marzo de 2020 contrajo covid-19 y luego tuvo tres accidentes cerebrovasculares. Incluso, en octubre de 2020 tuvieron que hacerle varias transfusiones de sangre. Por su fuerza de voluntad, nos ilusionamos pensando que se iba a reponer, pero lamentablemente no pudo ser”, declaró a Infoabe un allegado a Spota.

Los restos de Spota fueron velados por los familiares y amigos en el estadio de Huracán, situado en el barrio de Parque Patricios, de Buenos Aires.