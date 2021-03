La rebelión del Barça: sus sorprendentes números en Copa y la barbaridad de partidos que lleva en 2021

Celebró con entusiasmo el Barcelona la clasificación para la final de Copa. La vida cambia en poco tiempo y lo que hace no tanto se veía incluso tan rutinario que se le daba poca importancia (10 finales de este torneo en las últimas trece ediciones), este curso es motivo de fiesta. Es una temporada rara en el Camp Nou, tanto para el equipo como para el club, y la agonía que ha vivido en la Copa quizá sea un reflejo de ello. Sus números en esta competición pueden tener varias lecturas, que unidas llevan a esta conclusión: el conjunto azulgrana no va sobrado de casi nada, pero tampoco ha perdido la fe en ningún momento y ha peleado cada duelo hasta el final, obteniendo recompensa. La suerte también juega en estos casos, o la suerte es para los que la buscan... Han sido cuatro eliminatorias para los chicos de Koeman y en tres de ellas han necesitado la prórroga para seguir adelante, y dos de esos tiempos extra los forzaron con goles en el último suspiro. Si no hubieran marcado, el esfuerzo hubiera sido igual de bueno o malo, pero el análisis cambia. Es la tiranía del resultado. Porque el momento en el que han llegado los tantos barcelonistas en esta Copa son por lo menos sorprendentes: en el minuto 92 y en el 120 contra el Cornellá; en el 69 y el 80 ante el Rayo para dar la vuelta a un 1-0; en el 88, el 90, el 100, el 108 y el 113 frente al Granada para remontar un 2-0; y en el 12, el 90 y el 95 en la vuelta ante el Sevilla para recuperar el 2-0 del encuentro de ida. En total, han sido 540 minutos (sin contar los añadidos) en los que el Barça sólo ha mandado en el marcador en 78, mientras que en 244 ha ido empatado y en 218 por detrás. Con la lengua fuera, pero se ha ganado la opción de pelear por un título en un curso que parecía destinado a terminar en blanco.

Las consecuencias físicas se terminaron notando, y mientras Dembélé fue cambiado con dolor en el gemelo izquierdo, aunque no hay parte médico suyo, Piqué estuvo los últimos 20 minutos cojo, con problemas en la rodilla derecha, la misma que le tuvo tres meses parado (desde finales de noviembre hasta mediados de febrero). «Sufre un esguince en el ligamento lateral interno», informan desde el club. La zona afectada es idéntica a la que casi le lleva al quirófano, pero esta vez sin afectación del cruzado. «Es un episodio de inestabilidad en la rodilla y si persiste habría que busca una manera de estabilizar esa rodilla», asegura el doctor Ripoll, cuya clínica tiene la categoría cinco estrellas de la FIFA. El parte no especifica el grado del esguince, pero lo lógico es que esté, como poco, dos o tres semanas de baja. Después tiene que vigilar esa articulación.

Y es que las consecuencias de la pandemia se están notando, además de en lo económico, en lo deportivo. La Liga comenzó tarde porque la temporada anterior concluyó tarde y se han tenido que jugar los mismos partidos en menos tiempo. El Barça, además, ha disputado todos los posibles hasta ahora en 2021, porque llegó a la final de la Supercopa (donde disputó otras dos prórrogas, para un total de cinco) y también está en el último duelo de Copa. Además, en enero y febrero ha recuperado las jornadas 1 y 2 (contra Athletic y Elche), que tenía aplazadas porque arrancó el campeonato un pelín después al haber disputado la Champions en agosto. Son 18 encuentros desde el 3 de enero al 3 de marzo, uno cada 3,2 días. El respiro tendrá que esperar: ahora mantiene el ritmo con Osasuna, PSG y Huesca, para después, ya sí, parar en la semana en la que se disputa la vuelta de octavos de Champions de la otra tanda de partidos, como los del Madrid y el Atlético.