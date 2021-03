La exclamación de Sergio Ramos al responder si sigue en Real Madrid

Sergio Ramos ha vuelto a rodar un documental con Amazon después de la primera experiencia y en medio de una agotadora negociación por su renovación (agotadora más por el tiempo que lleva sin resolverse que por los acercamientos que ha habido) ha presentado el documental y ha hablado por primera vez ante la Prensa. Hasta ahora, todo había sido mediante filtraciones a periodistas. Es la primera vez que el defensa da la cara.

Desde la productora han contado que ha sido una grabación especial porque todo lo que sucede este año de coronavirus es especial, pero han querido contar “la conjura de la última Liga que ganó el Real Madrid, las Champions, la Selección” y el lado más personal del aún capitán blanco: “sus hobbies, como los caballos o la música y la pintura”.

Lo primero que ha hecho Sergio ha sido hablar acerca de su lesión, de la que ya se ha recuperado y podría tener minutos contre el Elche para jugar el martes en Champions contra la Atalanta: “No ha sido muy grave, pero cuando estás fuera es algo anormal. No lo había vivido mucho, por fin estoy de vuelta y ojalá pueda afrontar el tramo final, el más importante. Quiero ayudar a ganar los títulos en juego.“Ojalá pueda seguir mostrando mi mejor nivel durante mucho tiempo y seguir batiendo récords”., ha asegurado el capitán del Real Madrid.

Ha hablado del Covid: “Nos tocó afrontar un drama social y sanitario, el fútbol no es lo más importante. Tuvimos que parar, luego retomar por motivos de seguridad. Mando un gran abrazo a todos los que han hecho un gran trabajo para hacer la vida más fácil, en algo que no teníamos rumbo conocido. Paramos por el confinamiento, luego retomamos con un protocolo de seguridad extraordinario de Amazon. Hay mucha magia en ese confinamiento grabado”.

Dice que cuenta un momento especial de su carrera. Cuando fue traspasado al Madrid: “era hora de contarlo y que se sepa la verdad. También cómo vivimos el COVID desde casa Y también cómo se ganó la Liga del confinamiento”.

Dice que LaLiga se la dedica a todos los que han sufrido y sufren por el coronavirus: “Ojalá volvamos a la normalidad pronto, teníamos una alegría en este país que ahora no podemos tener. Planificaba sin rumbo en el gimnasio porque no sabíamos cuándo volveríamos. Entrené muy duro para volver a mi mejor nivel porque queríamos la Liga. Pudimos devolver a la gente un momento de desconexión. La Liga va dedicada a todos ellos”. Dice que puede ser un ejemplo: “Vivmos en la primera temporada momentos difíciles, en esa hemos visto cómo pudimos ganar la Liga y cómo me enfrento a la vida y a los problemas que van viniendo. Si esto sirve como ejemplo para los niños, es para mí una satisfacción”.

No ha querido mojarse con el VAR tras el penalti en el partido contra el Atlétic: “Lo más inteligente es estar al margen de las decisiones arbitrales. Se pueden equivocar. Yo siempre he estado a favor del VAR. Los árbitros se merecen el mismo respecto que un jugador. Démosles cariño para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible”

También ha reconocido lo que les hizo sufrir el Barcelona de Guardiola: “He compartido vestuario con los mejores. Los Ronaldos, los dos, Beckham, Raúl, Roberto Carlos... Los mejores del mundo. Y en la Selección también, como Xavi, Iniesta, Puyol... De todos he intentado aprender algo. El Barcelona, como equipo, marcó una era con Guardiola y ha sido el rival que más nos ha complicado. Cuando le ganas al Barça, más allá de los tres puntos, la satisfacción de dura todo el año””. Ha reconocido que admira a Zidane, pues con Ronaldinho, son los mejores futbolistas que ha visto. Y ha defendido a Cristiano Ronaldo, en el foco de las críticas por la eliminación de la Juve: “Es el buque insignia de la Juve. Y todo se focaliza en él. Es como aquí y, solo se habla del capitán y del entrenador. Tener a los mejores no te garantiza el éxito. Cualquier equipo te puede eliminar. Nos puede pasar a nosotros, esperamos que no sea así”.

Es defensa, pero disfruta de serlo: “El fútbo ha cambiado y ahora se juega mucho más desde atrás, antes todo era más directo. Yo siempre intento salir con el balón jugador, aunque es verdad que tiene algo más de riesgo y no siempre funciona. Zidane y Luis Enrique quieren que juguemos así”.

Ha reconocido su virtud para seguir peleando a su edad: “Desde pequeño me costaba si se me metía algo en la cabeza. Mi padre y mi hermano tienen cierta culpa, nunca dejaron que los halagos se me subieran a la cabeza. Eran estrictos, Soy un enfermo de la constancia, le coges cariño a esa soledad, esas horas en el gimnasio, en el hotel, en los vuelos”. Por eso quiere seguir muchos años: “Lo único que me preocupa es que se sepa que he sido humilde, trabajador, me he dejado el alma. Pese a la edad, que cumplo ahora 35, Bernabéu decía que no hay jugadores jóvenes o viejos; los hay buenos y malos. Puedo rendir tres, cuatro o cinco años más, si el cuerpo me aguanta y las lesiones me respetan”.

Y por fin ha hablado de su renovación:”Se genera mucha incertidumbre por las informaciones que salen sobre mi futuro, pero solo puedo decir que no hay nada nuevo. De cara a la renovación no hay ninguna noticia que pueda comentar aquí. ¡Ya me gustaría!”.