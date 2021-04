El delantero que puede “llegar al nivel de Haaland”

Nació en el año 2000 y seguramente está viviendo el mejor momento de su todavía incipiente carrera. Firmó su primer contrato profesional con 15 años y con 16 años y 22 días se convirtió en el debutante más joven de la historia de Partizán de Belgrado, el club en el que nació para el fútbol Dusan Vlahovic.

Titular indiscutible en la Fiorentina, adonde llegó en 2018 a cambio de 1,95 millones de euros, Vlahovic ha logrado 15 goles en los 29 encuentros que ha disputado esta campaña en la Serie A y ha repartido dos asistencias. Internacional absoluto con Serbia, Vlahovic ha marcado dos goles en los siete partidos que ha jugado para su país.

En una entrevista concedida al diario The Republic, Vlahovic se mostró tan ambicioso como consciente del mundo en el que se mueve, donde un día estás arriba y otro abajo. Reconoció que su objetivo es llegar al nivel que ya ha demostrado el noruego Erling Braut Haaland, también nacido en el año 2000, como Vlahovic. “Le observo. Intento entender su forma de moverse. Luego me centro en mis puntos fuertes y débiles. Puede ser presuntuoso, pero con compromiso, yo también puedo alcanzar su nivel”, aseguró Vlahovic.

“Siento la responsabilidad. A mi edad eres un jugador de primera cuando marcas dos goles, pero enseguida te conviertes en un fracaso si no marcas en dos partidos. Sé cómo funciona esto, estoy centrado y con los pies en la tierra. No sé adónde iré. Pero no quiero arrepentirme”, señaló el serbio.

“Intento mejorar cada día. Siempre pruebo cosas diferentes en los entrenamientos. El truco es repetir los mismos movimientos una y otra vez. Cristiano Ronaldo siempre quiere mejorar. Ese es el secreto de los campeones”, añadió Vlahovic, que tiene como gran ídolo al sueco Zlatan Ibrahimovic. “Me escribió un mensaje: ‘Buena suerte con todo, te deseo lo mejor’. Lo escribió en serbio, mi idioma. Fue el único que hizo”, contó en la entrevista.