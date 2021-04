La respuesta más contundente contra Cristina Pedroche por su ataque al PP

En las redes sociales nada queda en el olvido. Y ahora que por las elecciones de la Comunidad de Madrid y el mitin de Vox, Vallecas se ha convertido en uno de los asuntos que más está dando que hablar, se ha recuperado un vídeo antiguo de la presentadora Cristina Pedroche, en la que habla con orgullo de ser de Vallecas y asegura que el haber nacido en ese barrio popular madrileño determina su voto: “Que esperan que vote, los que sois de izquierdas no podéis tener pisos”, dice con ironía contra quien acusa a la izquierda de hipócrita”. “Quiero ganar el dinero que gano porque lo trabajo y pago impuestos que vayan a sanidad pública, a colegios públicos, que haya colegios público de verdad, de puta madre, con profesores de puta madre”, asegura en un mensaje muy social y acaba: “No para que blanqueen dinero, no para que me roben. No quiero PP, no me gusta que nos roben a todos y que nos siga robando””, termina en un ataque hace años al partido que gobierna en la Comunidad de Madrid y que va a ganar, según todas las encuestas, las elecciones del 4 de mayo.

Para mi gusto poco se está hablando de esto. Chapó, Pedroche.

Unas palabras así de una presentadora tan conocida han tenido repercusión, aunque hayan sido dichas hace años y no se sabe si ahora ha cambiado de opinión o sigue pensando lo mismo a la hora de votar a principio de mayo. Ha sido el ex jugador de balconcesto Alfonso Reyes quien ha contestado. “”n el barrio de Salamanca y en Vallecas ya tienen adjudicado el voto por decreto (según Pedroche y cía.). Los que hemos vivido en Aluche, Argüelles, Pozuelo, Boadilla y Arganzuela además de en Córdoba, Málaga, París y Lugo ¿A quién nos toca votar el 4 de mayo? Para no defraudar”, asegura.