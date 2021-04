“Tengo familiares amenazados y asesinados por ETA, tus amigos”, la dura respuesta del hijo de Cunningham a Pablo Iglesias

Laurie Cunningham fue un jugador de leyenda. Por su carrera, por lo que pudo haber sido y no fue, maltratado por las lesiones que le impidieron triunfar de manera definitiva y tener continuidad en el Real Madrid y también por su trágica muerte en su accidente de tráfico.

Pero, además, Laurie Cunningham fue el primer futbolista negro en representar a Inglaterra en un partido oficial. Una hazaña que le valió las amenazas de algunos radicales, como ha recordado su hijo Sergio en su cuenta de Twitter. Compara lo que le sucedió a su padre y las amenazas recibidas por Pablo Iglesias y el comportamiento de uno y de otro. Cunningham jugó seis partidos con la selección inglesa.

“Pablo Iglesias, mi padre, Laurie Cunningham, fue amenazado por carta y en ella había una bala por ser la primera persona de color en representar a Inglaterra. Él siguió jugando pese a todo, sin escoltas como otros. Tengo familiares y amigos en España perseguidos y asesinados por ETA, tus amigos”, le dice en el comienzo de un mensaje dividido en varias partes.

“Defiendes dichos actos, aplaudes el comunismo que mató a 100millones de personas, tus ídolos y donde te ves reflejado son asesinos, te sientes orgulloso de ser comunista que, junto al nazismo adoctrina, asesina y destruye la libertad. En Europa no queremos regímenes totalitarios”, añade. Y la foto que incluye es una de su padre con la camiseta de la selección inglesa y la leyenda “No a regímenes totalitarios”.

“Eres de todo menos demócrata, tus actos y palabras lo demuestran. Condeno todo tipo de violencia, sólo espero que la carta sea cierta, no por desearte algo malo sino por que con eso no se juega. Creo que no es culpa tuya q seas así, es lo que te enseñaron en tu casa”, concluye.