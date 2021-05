¿Cuántas ligas le ha arrebatado el Atlético de Madrid al Real Madrid?

En las dos últimas ligas ganadas por el Atlético de Madrid, el aficionado colchonero ha tenido que esperar a la última jornada de la Liga Santander para cantar el alirón. Algo que, sin duda, jugaba a su favor. Mientras que el Real Madrid sólo ha ganado el título liguero cinco de las veinte veces que se lo ha jugado en la última jornada, el Atlético lo ha hecho en diez de las once ligas que tiene en sus vitrinas.

Cuando el Atlético de Madrid se juega el título, el final de LaLiga asegura emoción. Aunque no siempre tiene cerca al rival de la ciudad. De hecho, Atlético y Real Madrid pocas veces se han jugado el título tan cara a cara como esta temporada de LaLiga. Hasta en cinco ocasiones (de once) el Real Madrid ha estado por debajo del quinto puesto cuando su rival vecino ha ganado el título de liga. En dos ocasiones, como por ejemplo en las temporadas 50-51 y 78-79, el Real Madrid quedó noveno. Otras tres veces (40-41, 69-70 y 95-96), el Real Madrid quedó sexto.

Simeone, el entrenador que ha cambiado la historia del Atlético.

Las veces que Atlético y Real Madrid se la han jugado en las últimas jornadas

Con estos antecedentes, o incluso tendencias, no es fácil encontrar campeonatos en los que el Atlético de Madrid le haya arrebatado al Real Madrid el título de liga. O se la hayan jugado en la última jornada como este año. Aunque la pregunta de base está mal formulada, porque el Atlético esta campaña no le ha arrebatado la liga a nadie. Lleva desde la jornada 9 como líder. En total, veintinueve jornadas como líder, por cinco del Barcelona y sólo dos del Real Madrid. Si los resultados de este sábado hubieran sido diferentes, LaLiga habría sido arrebatada al Atlético de Madrid, y no al revés, como insinúa el tendencioso titular.

Pero bueno, aclaraciones aparte, aunque pocos, sí se han dado casos en los que el Atlético ha evitado que el Real Madrid (club con más títulos de liga en sus vitrinas: 34; por 26 del Barcelona y 11 del Atlético) no se alzara con la liga. La mayor parte de los casos de forma activa (ganando el título) y sólo en una ocasión de forma pasiva (sacando al Madrid del liderato).

Temporada 1939-40

El entonces Athletic Aviación (aún no habían sido prohibidos los anglicismos) llegaba a la última jornada de liga segundo por detrás del Sevilla. Estaban empatados a puntos con 27. Por detrás, el Real Madrid con 25. Tanto el Athletic Aviación como el Real Madrid podían ganar la liga en la última jornada. Pero mientras el Real Madrid perdió contra el Athletic Club (3-1), el Athletic Aviación ganó al Valencia (2-0). Además, el Sevilla empató a tres con el Hércules. Y de esta forma el Atlético ganaba su primer título liguero de la historia. El Real Madrid, por su parte, quedó cuarto.

Aficionados del Atlético de Madrid a las afueras del Wanda.

Temporada 1951-52

De nuevo el Atlético de Madrid ganaba la liga mientras que el Real Madrid quedaba cuarto. La diferencia de puntos al final de campeonato fue de dos puntos (entonces las victorias valían dos puntos y no tres). Quedaron a dos puntos de diferencia pero el Real Madrid no llegó a la última jornada de liga con posibilidades de ganarla. Y eso a pesar de que el Atlético empató a cuatro contra el Valencia, que si ganaba hubiera salido campeón.

Temporada 1958-59

La primera posición se la habían ido alternando entre el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid fue líder once jornadas. El Barça nueve. Después de muchas jornadas sin ir líder, el Real Madrid recuperó el liderato en la jornada 22. En la jornada 23, sin embargo, lo perdió por caer derrotado contra el Atlético por 2-1 y ya no lo recuperó. Quedaban siete jornadas para acabar la liga.

Temporada 1965-66

El Real Madrid llegaba a la penúltima jornada de liga líder. El Atlético, segundo. El postre era el plato que llenaba: un clásico para antes de acabar el campeonato. En el Camp Nou. El Atlético, por su parte, se la jugaba contra Las Palmas y Espanyol. Al Madrid, después del Barça, le tocaba el Mallorca. El Madrid empezó adelantándose en el Camp Nou, le entró el vértigo y acabó perdiendo 2-1. El Atlético cumplió tanto en Gran Canaria como en Barcelona y se alzó con el título liguero.

Cuando el Atlético ganó la Liga en el Camp Nou.

Temporada 2013-14

Hasta ahora era el último antecedente con el Atlético de Madrid como campeón de la Liga Santander. LaLiga realmente se la arrebató al Barcelona en la última jornada liguera. Y en el Camp Nou. Con un gol de Godín sólo empezar la segunda parte. El partido acabó en empate a uno. Y el Real Madrid, empatado a puntos con el Barça (87), aunque le costó ser un candidato real al título, siempre fue a rebufo.

Temporada 2020-21

Pocos apostaban por que el Atlético aguantara las presiones de Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Pero sólo ellos mantuvieron la firmeza en el tramo final de temporada. Llegaron a la última jornada de LaLiga con tres escenarios para ganarla. Valladolid y Villarreal de convidados de piedra. Y se dio. Otra vez, en la última jornada de liga, la balanza a favor del Atlético. Diez ligas de once ganadas en la última jornada. Once en total