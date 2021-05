Ferrari toma las calles de Mónaco: Leclerc, “pole” y Sainz, cuarto

Fórmula 1

Los presagios se cumplieron. Los resultados de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco disputados el jueves se cumplieron hoy sábado y Charles Leclerc conquistó la “pole” y se convierte en el favorito principal para lograr la victoria mañana en carrera, ya que los adelantamientos en esta carrera son excepcionales. El monegasco consiguió el mejor tiempo en el primer intento de la Q3 y luego él mismo provocó el caos y la suspensión de la tanda debido a un accidente sufrido en la curva de la piscina. Eso hizo que el resto de los rivales no pudieran mejorar y todo se quedó como estaba. Verstappen fue segundo, seguido de Bottas, Sainz, Norris

La Q1 arrancó con todos los pilotos entrando en acción buscando marcar un tiempo por aquello de no quedarse “enganchados” por cualquier circunstancia. Tener 20 coches en pista era algo difícil de gestionar y cualquier problema con pilotos doblados rodando a menor velocidad resultaba todo un problema. Todo un ejercicio de improvisación a más de 200 km/h en calles más estrechas que cualquier casco urbano con cientos de años. A falta de diez minutos para terminar Verstappen mandaba por delante de Norris, Sainz y Leclerc, mientras que Hamilton, Pérez y Bottas mantenían un perfil bajo para acceder a la siguiente fase sin sufrir. Lo peor era para pilotos como Alonso y Ocon, que a pesar de rodar bien los tiempos no salían y estaban en zona de peligro a falta de apenas cinco minutos para terminar la primera ronda. La cuestión era que la pista, por el paso de las vueltas, mejoraba el agarre y los tiempos caían, por lo cual nadie podía estar tranquilo.

Y esto fue lo que le ocurrió a Fernando Alonso, que no fue capaz de acceder a la siguiente fase y quedó eliminado a las primeras de cambio. La falta de confianza en un escenario tan complicado pasó factura al asturiano. Y no, no se puede culpar al coche porque con el mismo monoplaza su compañero Ocon clasificó en décima plaza y pasó de ronda. La adaptación del asturiano continúa y todavía no está al cien por cien. Bottas fue el más rápido.

Los pilotos eliminados en la Q1 fueron: Tsunoda, Alonso, Latifi, Mazepin y Schumacher (no compitió debido a un accidente sufrido en los entrenamientos libres y no dio tiempo a reparar su coche)

En la Q2 los Ferrari empezaron mandando y lo hicieron con Sainz marcando el crono más rápido. El mejor del fin de semana. Una muestra clara de lo que iba a ser el resto de la clasificación porque en Mercedes empezaban a ponerse nerviosos, al igual que en Red Bull. Verstappen era tercero mientras que Hamilton se colocaba en cuarta posición. Pero le duró poco el primer lugar porque una vuelta después Verstappen lograba el mejor registro, un décima más veloz que Sainz.

Finalmente, Leclerc fue el más rápido por delante de Verstappen, Bottas, Sainz, Pérez, Norris y Hamilton.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron: Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen y Russell.

Y llegó la hora de la verdad. La Q3 arrancaba y se jugaba un 90% del resultado final del Gran Premio. En el primer intento de vuelta rápida Leclerc fue el más rápido por delante de Verstappen, Bottas, Sainz, Norros, Gasly y Hamilton.

En el último instante, en el último suspiro de la clasificación todos fueron con el cuchillo entre los dientes…y en esas, Leclerc tuvo un accidente que provocó la suspensión de la sesión a falta de unos segundos…y por tanto, la “pole” fue para el monegasco, que hizo los deberes en el primer intento. Verstappen fue segundo con Bottas tercero y Sainz, cuarto.