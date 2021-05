Última hora de los fichajes del Real Madrid: Lucas Vázquez y Ceballos responden sobre si seguir o no

Zidane no lo dijo el domingo, cuando perdió LaLiga pese a derrotar al Villarreal, pero tampoco ha tardado mucho en avisar de su salida y sus mensajes anteriores ya iban dejando pistas como migas de pan. Aunque el Real Madrid no se había movido, sabía que era una posibilidad tener que fichar un entrenador para que se hiciera cargo del equipo al volver de vacaciones.

Lo de encontrar míster va a ser el trabajo ahora, que se añade a lo que ya se está haciendo para renovar la plantilla y lograr que quien se siente en el banquillo tenga un equipo competitivo que llegue hasta donde no ha sido capaz de alcanzar este durante la temporada ya terminada. Falta dar un paso adelante, un pequeño impulso a una plantilla en la que, por otra parte, han aparecido nuevos jóvenes que suenan muy bien para armar un gran futuro si alguien confía en ellos.

Va a haber una cara nueva en el banquillo y también, por lo menos una, en el césped. El primero en llegar será Alaba, el central o lateral izquierdo o incluso medio centro del Bayern, que abandonó el conjunto alemán este verano porque se le acababa el contrato y está muy cerca de ser presentado por el Real Madrid. Es un defensa de 28 años, en una espléndida madurez y que tiene que revitalizar la zona de atrás blanca, donde quedan movimientos por hacer. Aún falta por resolver el asunto Sergio Ramos, que un día parece que está cerca de renovar y al día siguiente da la impresión de que se le agota el tiempo y se va a marchar. La comparación con el caso Alaba es evidente. El defensa del Bayern tuvo ofertas en cuanto dijo que quedaba libre. Sergio Ramos, sin Eurocopa, no tiene, por ahora, ofertas que mejoren lo que le ofrece el conjunto blanco.

El capitán puede esperar un mes, pero no más, mientras que el entrenador deberá llegar cuanto antes para ponerse al mando y empezar a trabajar, tanto en la plantilla, como en el resto de asuntos. Tiene que conocer Valdebebas, ordenar el trabajo, hablar con los futbolistas...

Y saber quiénes son. ¿Va, por ejemplo a seguir Lucas Vázquez?: “Estoy tranquilo. La filosofía estoica me lleva a esta tranquilidad. Estoy en el mejor club del mundo veremos los que pasa y ya está. Pronto sabremos algo nuevo. Siento el cariño del madridismo y es algo que me llena”, ha asegurado a Jorge Valdano en Movistar. Finaliza contrato este año y no ha respondido aún a la oferta de renovación del Real Madrid. Quiere ganr más de lo que le ofrece el club.

Tampoco sabe qué va a pasar Ceballos, que ha acabado su cesión en el Arsenal y considera que tiene que cambiar su importancia en el Real Madrid: “Es cierto que tengo contrato con el Real Madrid para los próximos dos años y no me gustaría volver a salir cedido a ningún club”, ha asegurado en Canal Sur. Con la experiencia de los dos últimos años, soy un jugador que necesita sentirse importante, me gustaría el año que viene empezar desde el principio y sentirme importante, pero asentándome”, dice buscando un club en que quedarse. “En el Arsenal he tenido la oportunidad de jugador durante dos años, creo que mi momento ha llegado, dar el paso firme de quedarme o irme traspasado. Tengo 24 años, soy un jugador muy joven, con mucho futuro aún por delante, y la verdad es que mis expectativas son claras: asentarme en un club, sentirme importante y disfrutar del fútbol”, insiste. En el Madrid tiene que decidir si se queda o si se consigue dinero con un traspaso.

Son muchas decisiones que se intentarán toma antes de que empiece la pretemporada, aunque no ese límite no es obligatorio. La pretemporada del Real Madrid va a ser muy casera, sin viajes internacionales porque el coronavirus aún impide que se celebren los famosos torneos de verano. El primer equipo se preparará en Valdebebas y sólo se va a mover para los partidos amistosos que se disputen. Ya están cerrados contra el Bayern y contra el Inter, campeones de las ligas en Alemania e Italia, y el resto está por ver.

No hay tampoco fecha de regreso de las vacaciones, aunque será a mediados de julio, ya con el entrenador contratado. Por eso es lo que más prisa corre.