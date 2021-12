Noruega fue demasiado para las Guerreras

La empresa era complicada. Mucho. «Tenemos que hacer el partido perfecto», decían las jugadoras españolas antes de la semifinal contra Noruega. Y salió un día con el problema de las pérdidas en ataque e insuficiente para derribar al gigante que había delante. Pese al resultado final, el encuentro estuvo durante mucho rato en el aire, en el alambre, cumpliendo lo que es innegociable en este equipo nacional: de generación en generación se va transmitiendo que ser «Guerrera», formar parte de la selección, es pelear y pelear hasta el final. Se perdió el partido, pero la lucha no ha terminado porque mañana espera un premio muy gordo: el duelo por el bronce ante Dinamarca, lo que sería un exitazo en el histórico Mundial que se está disputando en España.

😢¡No ha podido ser! Noruega demuestra porqué es una de las mejores selecciones del panorama y con una gran segunda parte deja a España fuera de la final de su Mundial (27-21) #GuerrerasRTVE



🏆¡Siempre nos quedará el BRONCE! ¡Fuerza Guerreras!https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/fBBG0Y4g45 — Teledeporte (@teledeporte) December 17, 2021

Y no se rindió la selección cuando Noruega se puso con cuatro goles de ventaja mediado el primer tiempo: 4-8. Había pedido tiempo muerto José Ignacio Prades. «No estamos haciendo nada de lo que hemos hablado», decía de la defensa. Y pedía valentía en ataque. Ese papel de atreverse lo asumió Silvia Arderius, otra muestra de que el grupo está por encima de las individualidades. La central no jugó ni un minuto en cuartos contra Alemania, pero tuvo confianza, y calidad, por supuesto, para hacer daño en los uno contra uno, generar espacios y finalizar ella o encontrar a Eli Cesáreo en el pivote. Eso más la defensa, bingo. El partido volvía a latir. Cambió España del 6-0 al 5-1 atrás e incomodó a Noruega y pudieron correr las «Guerreras» y encontrar goles fáciles. Silvia Navarro había contribuido desde el principio con varias paradas para que la desventaja no se disparara. Y así, con todo eso, el marcador se fue reduciendo hasta quedar en nada al descanso, con un robo de Shandy Cabral que finalizó Jennifer Gutiérrez para poner el 11-11.

Ahí estaba España, dispuesta a dar la sorpresa.

Pero son muchos los recursos que tiene Noruega. Desde el brazo de Reinstad a la visión de juego y la capacidad de dirección de Oftedal (vaya pases por debajo de las piernas de sus rivales), que hacía feliz a la fantástica pivote Brattset; el empuje de Mork, la portería de Lunde, la velocidad en las transiciones que no permitía a España ni celebrar los goles ... Estaba siendo también un partido muy físico, duro, y Almudena Rodríguez lo pagó nada más empezar: golpazo en el hombro y fuera ya para toda la semifinal. En el cuerpo a cuerpo sacaba Noruega lanzamientos de penalti y así había tomado su ventaja. Pero en la media parte, todo estaba igual. Media hora para decidir a la finalista que no empezó bien para España, otra vez desajustada en ataque y esto es como el engranaje de un reloj: las pérdidas arribas por la precipitación en el pase provocan transiciones rápidas, en un instante y... ¡Fiuuuuu!, una «vikinga» ya estaba al otro lado para marcar. Fueron cinco minutos de apagón. Prades lo paró y se pasó el 12-15 al 14-15. El minipartido era ahora de poco más de un cuarto de hora, pero España empezaba a notar el cansancio. Ir siempre por detrás agota, sobre todo cuando la remontada está ahí, pero no te llegas a poner por delante y en un pispás te vuelves a ver lejos. El último apretón de Noruega ya fue definitivo: las paradas de Lunde, las pérdidas que seguían desangrando a España, y Noruega ya estaba cinco goles arriba (21-16) a falta de trece minutos. Lo gestionaron perfectamente. La lucha por el oro les espera contra Francia. Las Guerreras tienen que recuperarse moralmente para el último esfuerzo.

27 - Noruega (11+16): Katrine Lunde (Silje Solberg ps), Sanna Solberg-Isaksen (3), Veronica Kristiansen (3), Stine Oftedal (1), Nora Mörk (8, 3p), Kari Brattset (7) y Malin Aune-siete inicial-; Henry Reistad (3), Emilie Arntzen, Vilde Ingstad, Moa Hoghdahl, Marit Jacobsen (1), Camilla Herrem, Kristine Breistol y Maren Aardahl (1).

21 - España (11+10): Silvia Navarro (Merche Castellanos), Carmen Martín (2), Carmen Campos (1), Almudena Rodríguez, Kaba Gassama, Alexandrina Barbosa (5) y Jennifer Gutiérrez (3,1p)-siete inicial-; Silvia Arderius (1), Eli Cesáreo (2) Irene Espínola, Paula Arcos (3), Maitane Etxeberría (1), Soledad López (1), Alícia Fernández (1) y Ainhoa Hernández (1).

Árbitros: Tanja Kuttler y Maike Merz (Federación Alemana). Exclusiones a Herrem, Brattset y Aardahl por Noruega y Cesáreo y Arderius por España.

Incidencias: Encuentro de cuartos de final del Campeonato del Mundo en el Palau d’Esports de Granollers ante 3000 espectadores.