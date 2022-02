El anuncio de pechos desnudos de Adidas que desafía a la censura e incendia las redes

La marca deportiva Adidas está incendiando las redes sociales en las últimas horas con su última campaña. En ella, muestra diferentes tipos de pechos de mujer para elegir el sujetador perfecto en función del cuerpo de cada una.

Así, se pueden ver pechos caídos, redondeados, más o menos rellenos, operados, con cicatrices, más o menos separados… En definitiva, la variedad real de los pechos de las mujeres. La campaña que reta a la censura en redes sociales no ha tardado en hacerse viral, aunque la empresa ha decidido “borrar” los pezones para evitar problemas mayores.

“Todas las mujeres merecen la mejor sujeción. Sea cual sea su talla y la forma de su pecho. Es por ello que nuestra nueva colección de sujetadores deportivos presenta 43 modelos distintos, así todas encontraremos el sujetador deportivo perfecto. Cuando practicas deporte, deberías sentirte inspirada por todo lo que tu cuerpo puede lograr al moverse con libertad”, se puede leer junto a la imagen que tanto revuelo ha provocado.

“Más del 90% de las mujeres lleva una talla equivocada de sujetador deportivo y no consigue la sujeción necesaria. Nuestra nueva colección de sujetadores deportivos para todos los deportes y todas las tallas te ofrece la sujeción perfecta”, ha publicado la compañía en su página web. La colección, “creada con la colaboración de mujeres reales y probada por atletas profesionales”, tiene 43 modelos y 72 tallas de sujetador para que cada mujer “encuentre lo que necesita, sea cual sea su talla y deporte”.

La compañía subraya su apuesta por la protección del medioambiente y proponen sujetadores para practicar deporte fabricados en poliéster reciclado. Este se acompaña de un mayor o menor grado de elastano con el objetivo de proporcionarte la flexibilidad justa. Asimismo, la tecnología Climacool, presente en diversos diseños de la marca, se encarga de mantenerte seca y fresca durante la sesión en el gimnasio. “Y si lo que necesitas es que la humedad no te moleste mientras practicas tu deporte favorito, entonces, apuesta por los sujetadores con tecnología Climalite, pues su misión es expulsar el sudor de la piel”.

Los modelos que se pueden ver en la página web tienen unos precios que oscilan entre los 50 y los 85 euros.

La campaña no ha dejado indiferente a nadie y ha generado muestras de apoyo ya también la reprobación de aquellos que lo consideran de mal gusto. “Realmente espero que ninguna compañía de tampones tenga una idea similar, “Si el anuncio es de sujetadores ¿Por qué no salen las tetas con sujetadores? o “Genial. me paso a Adidas” con algunos de los comentarios que pueden leerse en respuesta a la controvertida campaña.