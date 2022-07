Sin españoles en la final de 800 metros: caen en semifinales Marino García y Álvaro de Arriba

Los 800 metros son hoy en día una de las pruebas más complicadas. Hay trampas por todos lados. La primera, que se cuentan a puñados los atletas con opciones de subir al podio. Eso hace que cada ronda sea una batalla, y en las tres semifinales, con tanto aspirante, sólo pasaban los dos mejores de cada una, más dos repescados por tiempo. Y allí estaba Mariano García en la segunda, con la mirada dando una vuelta por la grada primero y arrancando la moto, su gesto habitual, cuando lo presentaron.

Es una carrera en la que no te puedes descuidar, en la que un error en la táctica te castiga, y el campeón del mundo “indoor”, el murciano que entrena en un triángulo de tierra en su pueblo, vio que el ritmo no era rápido. “Y he dicho: ‘Voy a tirar para adelante’. Y he tirado demasiado con el viento en contra y después a 150 metros me he desfondado y no tenía más dentro. Me han pasado como aviones”, explica. Efectivamente, cuando tocó dar el arreón definitivo, sus piernas ya no iban. Apretó los dientes, pero sólo vio cómo perdía posiciones y se quedaba fuera. Llegaba justo a este campeonato. “Hemos empezado un poquito más tarde la preparación y nos ha faltado tiempo. Acabó tarde el Mundial en pista cubierta, tres meses y medio ha tenido y eso hace que le cueste un poquito más llegar en la forma de la pista cubierta”, explicaba su técnico, Gabi Lorente, antes del Mundial. También le sentó mal la tercera dosis de la vacuna y no ha podido ser el Mariano de MotoGP, que espera que aparezca dentro de un mes en el Europeo.

En la tercera semi era el turno de Álvaro de Arriba, pero el salmantino que la temporada que viene va a dar el salto al 1.500 no se encontró fuerte en ningún momento. Siempre en los puestos de atrás, no tuvo un cambio que le permitiera entrar en la pelea. “Me he encontrado atascado después de la eliminatoria que tuve, que fue dura. El tiempo no está mal, pero en las semifinales de un Mundial hay que estar al 200 por cien. Estoy satisfecho porque he dado todo”, aseguraba de Arriba. La final del 800 se presenta como una bonita lucha entre Kenia, con tres representantes: Korir, Wanyonyi y Kisasy; y Argelia, con dos, Moula, el más rápido en las semifinales, y Sedjati. Y junto a ellos el canadiense Marco Arop y su poderoso paso.

Mechaal, “sin oxígeno”

En la final de 5.000 tampoco habrá representación española. Adel Mechaal pasó el covid recientemente, pero llegó a tiempo para poder competir y empezó bien, perfectamente colocado junto a etíopes y ugandeses, los favoritos, hasta que entró en crisis. Así lo explica él: “He llegado hasta el último 1.000 en cabeza, pero a falta de 800 metros he visto que no podía, no podía, no me entraba oxígeno, y a partir de ahí ha sido pelear por no parar, porque las piernas me pesaban cinco kilos más cada una”. La última vuelta fue un penar para él.