Mujeres, deporte e innovación: Gran éxito del primer International Women in Sport Congress de la UFEC con ITTI

El primer International Women in Sport Congress tuvo el mejor escenario posible en el Auditorio del Camp Nou el pasado 15 y 16 de septiembre. Organizado por ITTI y la UFEC, junto a más de 400 asistentes, en él se abordaron los principales retos actuales del deporte femenino.

El evento fue organizado en modalidad híbrida, presencial y streaming. Y su inauguración fue protagonizada por Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona; Muntsa Vilalta, directora general de Acción Exterior de la Generalitat; David Escudé, regidor de Esports del Ayuntamiento de Barcelona; Gerard Esteva, presidente de la UFEC y Anna Caula, Secretaria General de Esport.

Una generación con grandes referentes y unas veteranas orgullosas

Ona Carbonell, embajadora del congreso, abrió el evento. La nadadora artística ha recordado sus inicios, “no contaba con muchas referentes femeninas, lo que hacía complicado proyectarse profesionalmente”. Ona se ha mostrado orgullosa de convertirse en un modelo a seguir para las jugadoras más jóvenes, y agradeció la celebración del congreso ya que “reivindica y mejora el avance ya hecho”.

En la primera Mesa Redonda del IWISC, llamada “Follow a Dream” y presentada por Begoña Villarubia, periodista en Mundo Deportivo. Personalidades del deporte como Gigi Oliva, jugadora de la selección española de hockey; Jana Fernández, jugadora del FC Barcelona de fútbol; Britt Vonk, jugadora profesional holandesa de Softbol; y Astrid Fina, primera medallista paralímpica española en Snowboard adaptado, han compartido sus historias personales y profesionales y animado a las niñas más jóvenes a que luchen por sus sueños.

Todas han coincidido en que ganar y ser constantes es clave para inspirar a la gente, conseguir más visibilidad y, por tanto, hacer crecer el deporte femenino. Tanto en el fútbol como en el resto de deportes “la mujer se puede posicionar tan alto como el hombre”.

Según Jana Fernández, “no perder la humildad y ser cercanas con la afición nos ayuda a posicionarnos como referentes”. En la misma línea, Vonk ha explicado que es necesario seguir luchando “para que las futuras generaciones dispongan de muchas más oportunidades para ser profesionales y vivir del deporte”.

Debate de género y su clasificación en el deporte

Una de las cuestiones claves del congreso ha sido la categorización por sexo en la competición y la importancia del género.

La segunda mesa redonda, llamada “Sports: ¿Does Sex Matter?”, Isabel Pérez, secretaria general de la UFEC, ha reconocido que actualmente el sexo es uno de los criterios y categorías de organización del deporte y es por ello que, “la demanda de segregación por género debe analizarse caso por caso, y ser muy cuidadosas a la hora de restringir”. Una afirmación que ha compartido también Alexandra Gómez, Legal Advisor de FIFPro, quien ha sentenciado que “tener más testosterona no te hace que tengas más éxito en el deporte” “Estamos gestionando la Campaña Mundial de Fútbol Femenino en 2023″, destaca que generalmente los hombres tienen mucho más apoyo que las mujeres, respecto a la estancia, nº de acompañantes, la categoría del traslado, etc. Y que a pesar de que esto ha ido mejorando, todavía no están a la misma altura”.

Por otro lado, Marta Utor, General Counselor Advisor de la Euroliga, ha asegurado que “desde el punto de vista jurídico, el sexo y el género no deberían importar, puesto que la normativa ya exige la igualdad, por tanto; no habría ni siquiera que categorizar las competiciones” plantea así la cuestión de si realmente lo óptimo es categorizar por género, o podría hacerse por otras condiciones físicas, como el peso.

Por su parte, Natalie St. Cyr Clarke, directora de Asuntos Jurídicos de la FIBA, ha expuesto que “las deportistas se enfrentan a muchos más inconvenientes durante su carrera: posibilidad de embarazo, prejuicios, inseguridades provocadas por las opiniones externas, problemas con patrocinadores... Es evidente que el género juega un papel importante en el deporte actual”.

El colectivo LGTBIQA+, retos en el deporte

Durante el congreso se ha encarado también la cuestión de la LGTBIQA + fobia en el mundo del deporte y su tratamiento de los medios de comunicación.

La mesa redonda, llamada “LGTBIQA + Phobia in Sports: present the future” fue organizada por Panteres Grogues y moderada por su presidente, Joan Miró. En ella se habló sobre los actos discriminatorios en el deporte, de dónde vienen, en qué situación nos encontramos y cómo podemos construir una práctica deportiva en libertad. Se aportó una visión real sobre la Fobia existente con el colectivo y se cerró de manera positiva dando a conocer un manual para el sector del periodismo en la industria del deporte. En la misma participaron Ruth Gumbau, periodista de TV3, Carlos Martín, de Panenka y Paloma Pujol, campeona del mundo de Footbag y activista LGTBIQA+.

El broche de oro final con ITTI Sports

Asimismo, la penúltima mesa “Leadership and impact” ha sido la oportunidad de conocer de primera mano a líderes que dejan huella hacia la igualdad en el deporte mientras que la última ha sido “Digitalization and mass media in Women’s Sports”, donde se ha explicado cómo aborda la industria de los deportes la igualdad de género y se han definido diferentes plataformas innovadoras que apuestan por la difusión del deporte femenino, como es el caso de Esport+, la nueva plataforma del deporte catalán creada por la Fundació UFEC.

En la mesa “Digitalization and mass media in Women’s Sports” se analizó las nuevas plataformas de difusión del deporte femenino, haciendo énfasis en cómo poder utilizar la digitalización y los e-sports para conseguir mayor repercusión del deporte femenino. Mesa impulsada por ITTI SPORT con su contribución formativa a través del programa Executive Program in Esports Management , diseñado conjuntamente con Barça Innovation Hub. Tuvo el privilegio de contar con la ponencia de profesionales del sector tales como: Virginia Calvo cofundadora de Good Game Group, Gisela Vaquero WESCO board member, Martina Olivas ESC LaLiga&NBA, Danae Boronat periodista deportiva quien insistió en el liderazgo femenino en los medios de comunicación, Jessie Engelhart cofundador de Sensato, Pere Vilá director de Esportplus Tv y Iulene Servent de Sport quien moderó esta mesa.