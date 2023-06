Álvaro Aguado: "La afición nos para por la calle y les trasmitimos confianza de que lo salvamos" .

El Real Valladolid y el Getafe se juegan la permanencia en la última jornada al igual que el Celta, el Almería, el Valencia y el Cádiz, respectivamente. El equipo de Pucela tiene que ganar para asegurarse al 100% su salvación. Uno de los jugadores claves en esta temporada está siendo Álvaro Aguado. El centrocampista se ha ganado el respeto de su afición y poco a poco fue capaz de asumir más galones. Aguado convenció a Pacheta y, desde entonces, su protagonismo va a más.

En esta semana tan importante, Álvaro se mantiene firma en que tienen buenas vibraciones. "Las sensaciones del equipo y de la ciudad no son como la de una semana normal porque es el último partido y tiene mucha importancia. Lo ideal es hacerlo como siempre, estar tranquilos y con confianza. Tenemos una rutina de trabajo y no hay que salirse de ella", afirma.

La afición del Real Valladolid vivió una temporada difícil donde Pacheta fue destituido. Eso sí, la hinchada no dejó de acudir al campo. "La afición nos para por la calle y les trasmitimos confianza de que se puede salvar. Evidentemente, son parte fundamental y juegan mucho peso. No nos damos cuenta del peso que tiene una afición, pero si este partido se jugase en casa del Getafe se notaría mucho", explica.

Esta batalla por la salvación es una de las más ajustadas que se recuerdan con hasta seis equipos pendientes de otros resultados. En situaciones límites existe un posible miedo al descenso que puede influir en la mentalidad de los jugadores, pero Aguado no quiere pensar en eso y se muestra optimista. "Soy positivo y no me pongo en el caso de que vayamos a descender.” ¿Qué supondría un descenso? Soy positivo y no imagino ese escenario. Confío muchísimo en esta plantilla y vamos a pelear hasta el final", dice.

El Getafe, aunque depende de otras combinaciones, también puede meterse en un lío si no gana. Desde la llegada de Bordalás, el equipo cambió y los rivales también se han dado cuenta de ello. "Es un rival que está demostrando en estos últimos partidos ser muy rocoso y que van bien por arriba. Tenemos que hacernos fuertes y potenciar nuestro juego. Los pequeños detalles marcan la diferencia", afirmó.