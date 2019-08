Cara a cara: ¿Quién debe fichar a Neymar?

José Luis Sánchez: Solo será grande en el Bernabéu

Crstóbal Soria: Es el mejor socio de Leo Messi

No ha deshojado la margarita Neymar y ya están los gurús de la vikingada, hoy con José Luis Sánchez a la cabeza, argumentando que si Neymar y el Balón de Oro, que si el Balón de Oro y Neymar. Estos argumentos me hacen acordarme de Jesé, de Asensio, de Isco y, cómo no, del gran Vinicius Junior. ¡Ja, ja, ja! Se me escapan las carcajadas.

Mueve la cintura, Barto

Es conocido por todos que el interés azulgrana en recuperar a Neymar se ajusta a un deseo expreso de Su Santidad Leo Messi, que añora esa gran sociedad que formaron y que conquistó el Triplete. Aunque las arcas del club no están en su mejor momento después de poner los 120 millones de la cláusula de Griezmann, todos esperamos un movimiento de cintura de Bartomeu. Bien con una obligación de compra o bien incluyendo a algún jugador. La operación se puede ejecutar. Lo va a intentar.

Ridículo veraniego

Hablar de los poderes de negociación de Florentino no se ajusta a la realidad. O contéstame, querido Jose Luis Sánchez de «La Sexta», qué te parece comprar a Hazard con seis meses más de contrato por 100 millones de euros. O no haber rebajado ni un céntimo a los 180 millones que pedían por Pogba. O vender a «Serresiete» en plena ola de su carrera por 100 millones. O no saber cerrar el traspaso del gran jugador de golf Gareth Bale. Podéis seguir soñando con ver a Neymar, Benzema y Hazard juntos, que también juegan Mendy, Militao, Valverde. «Casimiro»... y el gran Vinicius Junior.