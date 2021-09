Ciclismo

Hay corredores valientes y corredores que no tienen miedo. Egan Bernal es valiente, atacó a más de 60 kilómetros de meta, en la segunda subida a la Collada de Llomena. Y Primoz Roglic, que no tiene miedo, se fue con él. No pensaron en todo lo que les quedaba por delante, en la subida y en la bajada del puerto, en los kilómetros de llano que quedaban por delante ni en lo cansados que podían llegar a los Lagos.

Pensaron sólo a lo grande, en rodar una etapa de leyenda. Eran una pareja perfecta, los dos se coordinaban para seguir sumando segundos sobre sus perseguidores hasta superar los dos minutos de ventaja sobre un grupo en el que los Movistar viajaban escondidos detrás de los Bahrain que trataban de arrimar a Haig a los primeros puestos.

Parecía que el cielo iba a caer sobre las cabezas de los ciclistas, pero eso no impidió a Roglic abandonar a Bernal a falta de siete kilómetros para el final. Se marchó solo el esloveno, camino de la historia hasta lanzar un grito en la línea de meta. Un grito de liberación, de felicidad, el grito del campeón.