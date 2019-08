Copa del Rey Mapfre: No hay Banderas malo

i un aficionado ni advenedizo. Desde hace años, Javier Banderas es una referencia en la vela de nuestro país por méritos propios. Año tras año lo demuestra en aguas de Mallorca. No hay quien le tosa al frente de la clase BMW ORC 2. Parecía que la 38 Copa del Rey de Vela Mapfre se le atragantaría en esta ocasión al patrón malagueño. Pero no. Golpe de timón.

La jornada de ayer la comenzó con un empate y la concluyó como líder a bordo del Swan 42 Teatro Soho Caixabank. El riesgo asumido por la tripulación tuvo su recompensa, que ahora toca mantener en las dos jornadas de la fase final. Se mantendrá la tensión hasta el último minuto por hacerse con el podio, en tanto que le pisan los talones tanto el Sinergia 40 El Carmen – Elite Sails de José Coello, situado en segunda posición, como el tercero, el Swan 42 CS Riva Reno Gelato de Christian Plump.

Sorpasso

No es la única categoría en la que todo va a depender de la pericia en los últimos cartuchos. Por ejemplo, la clase Swan 45 se decidió en la última manga del día: el Porrón IX de Luís Senís confirmó el sorpasso sobre el italiano Swing Cube de Paolo Bucciarelli.

En los BMW ORC 1, el DK46 Estrella Damm resolvió a su favor el empate que mantenía con el Swan 45 Rats on Fire. Y en los GC32, el Oman Sail de Adam Minoprio dio esquinazo al Alinghi de Arnaud Psarofaghis.

«El plan para las dos próximas jornadas es simplemente salir y navegar lo mejor que podamos», deja caer al final del día Minoprio, con una estrategia clara: «No queremos caer en un duelo con otro barco; preferimos hacer nuestra propia regata a tanta velocidad como podamos y regatear tan bien como podamos en la preciosa bahía de Palma».

Y todo ello, en una jornada que no brilló especialmente por sus condiciones favorables para la navegación. El viento no estaba por la labor y no fueron pocas las categorías que tuvieron que regresar a los pantalanes con una única manga disputada. Así sucedió en los ClubSwan 50, donde el todopoderoso Cuordileone de Leonardo Ferragamo reconfirma el liderato en el que se ha aferrado desde la primera jornada de competición. Con una solvencia tal que un cuarto puesto en la prueba de hoy le ha bastado para respirar con margen por delante de sus competidores. El Cetilar-Vitamina y el Skorpios también están clasificados para la Serie Final en su clase.

Lejos le quedan tanto el Fram XVIII, de Harald de Noruega, como el Aifos 500, de Felipe VI, que en su estreno logró un sexto puesto, el segundo mejor resultado del equipo de la Armada Española en esta Copa del Rey.