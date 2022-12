Takis cursa séptimo en la Superliga

Las competiciones de League of Legends en LVP (GRUP MEDIAPRO) seguirán contando en 2023 con otra de sus marcas más emblemáticas. Takis ha renovado su acuerdo como patrocinador de la Superliga y de la Iberian Cup, las dos únicas competiciones profesionales de League of Legends que se disputan en España de forma anual. Takis patrocinará el Heraldo de la Grieta, uno de los momentos clave en las partidas de League of Legends, en la que el jugador que consigue acabar con él obtiene una serie de mejoras y, además, puede lanzar al propio Heraldo para destruir torres enemigas. Además, y como ya sucedía en 2022, Takis contará cada jornada con la sección “Desmuteados”, en la que LVP se cuela en los micrófonos de los equipos para escuchar sus conversaciones dentro del juego, sus estrategias y sus reacciones.

La marca de snacks se incorporó como patrocinadora de la antigua División de Honor –la competición que precedió a la Superliga- en el año 2016, apostando también por patrocinar, en ese momento, a un todavía poco conocido Ibai Llanos. Takis ha acompañado a LVP desde entonces, por lo que en 2023 cumplirá siete años como patrocinador de sus competiciones de League of Legends. “Takis® es un ejemplo de integración de marca en el ecosistema de los esports. Llevan seis años apostando por contenidos originales e innovadores, y conectando con la audiencia que sigue la Superliga y la Iberian Cup. Para LVP, es un orgullo que vayan a estar de nuevo con nosotros en 2023, y la prueba de que una marca de gran consumo puede abrirse camino desde los esports”, explica Jordi Soler, CEO de LVP.

🔥¡@TakisEsp se reafirma como una de las marcas más veteranas del ecosistema de LVP y vuelve a acompañarnos en este 2023!🔥https://t.co/XI0LHkg1NF — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) December 22, 2022

“Año tras año vemos cómo nuestra vinculación a la LVP y al mundo del Gaming es siempre una de las maneras más efectivas de conectar con la generación Z de una forma orgánica y ofreciéndoles las experiencias intensas que buscan”, explica Carlos Tatay, VP Marketing de Grupo Bimbo. “Además, este año vamos un paso más allá patrocinando el Heraldo de Takis, vinculándonos de una forma especial al juego y al público”. La Superliga de League of Legends regresa el próximo 16 de enero con dos aspirantes nuevos al trono de Team Heretics y con nuevos días de emisión: pasará a emitirse cada martes y jueves en el canal de Twitch de LVP.

Como conclusión, hay que dejar evidencia de que Takis es una de las marcas más comprometidas con la Superliga de League of Legends.

Más de 6 años de trayectoria en una apuesta que ha mostrado una confianza inquebrantable y que, principalmente, ha servido como ejemplo de otras marcas no endémicas para sumarse a la industria de los deportes electrónicos.

En 2023 será su séptimo curso convirtiéndose en uno de los patrocinios más longevos de la historia del sector.