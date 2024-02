Fallece Miguel Ángel, mítico portero del Real Madrid.

El Real Madrid ha comunicado el fallecimiento de Miguel Ángel González, uno de los grandes porteros de nuestra historia, leyenda del Real Madrid y del fútbol español. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa, María del Pilar, a su hijo Miguel Ángel, a sus nietos Daniela y Mauro, a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos.

En las dieciocho temporadas que Miguel Ángel vistió la camiseta del Real Madrid, desde 1968 hasta 1986, ganó 2 Copas de la UEFA, 8 Ligas, 5 Copas de España y 1 Copa de la Liga. En la temporada 1975-1976 ganó el Trofeo Zamora.

Miguel Ángel fue internacional con España en 18 ocasiones, y formó parte de la selección española en dos mundiales: Argentina 78 y España 82.

Miguel Ángel ha estado vinculado al Real Madrid prácticamente durante toda su vida. Además de las 18 temporadas como jugador, desempeñó diferentes responsabilidades como delegado del primer equipo, entrenador de porteros y director de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Miguel Ángel ha fallecido a los 76 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz.