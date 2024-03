De una pesadilla a un plus: Aston Martin revela la clave del AMR24 de Fernando Alonso

Todo está listo para levantar el telón del Gran Circo. Tras la consecución del tercer título mundial de Fórmula 1 por parte de Max Verstappen, todas las escuderías ya están centradas al 100% en los monoplazas de la temporada 2024. Y Aston Martin busca dar el salto definitivo tras la mejor temporada de su trayectoria en el Gran Circo. Los pilotos se preparan para afrontar una exigente temporada que contará con 24 carreras, el mayor número de su historia. Como viene siendo habitual en los últimos años, Baréin será el escenario donde mañana se inaugurará el nuevo curso. El campeonato se alargará hasta el 8 de diciembre y será entonces cuando se pondrá el punto final en Abu Dhabi.

Fernando Alonso arranca de nuevo con la vista puesta en la victoria 33 y feliz del rendimiento mostrado por su nuevo monoplaza aunque se muestra cauto y no duda en lanzar un aviso a su escudería. "Hay que esperar un par de carreras. Incluso Bahréin es un circuito muy específico en cuanto a características, así que habrá que pasar Arabia Saudí, Australia y quizás Japón. Todo funciona como se espera, quizás nuestro paso entre estas dos temporadas sea suficiente, o no. El año pasado empezamos con una buena base y nos sorprendió lo bien que iba al inicio. Será interesante si podemos mantener el ritmo de desarrollos en comparación con los equipos ‘top’, porque no alcanzamos esas expectativas en 2023. Todavía no tengo las herramientas", afirmó antes de exigir a su equipo un plan exigente de innovaciones a lo largo del año.

Sin embargo, a pesar de las dudas, el astuarino ya cuenta con un plus que le permitiría acercarse a Red Bull. Y es que su pesadilla de la pasada temporada puede ser ahora una de su mejores armas.

El maldito DRS

Cabe recordar que el pasado año, a pesar de las grandes mejoras incorporadas al coche del asturiano, el monoplaza reveló un problema que amenazaba con dar al traste con las expectativas del piloto. Se trataba del DRS. Con el artefacto para adelantar activado, el monoplaza de Fernando Alonso era muy lento si lo comparamos con el resto de la parrilla, lo que supuso un enorme lastre en las clasificaciones. Ya en Baréin se pudo ver como el Aston Martin tenía problemas de velocidad punta en las rectas, especialmente a la hora de dar la vuelta de clasificación. Pero los datos de Arabia Saudí no dieron lugar a dudas: el coche de Fernando Alonso sufre mucho cuando todos llevan abierto el DRS. Son 10 km/h de déficit.

Los ingenieros se pusieron manos a la obra y llevaron la nueva pieza a Australia. El equipo verde estrenó Albert Park un tercer tipo de alerón trasero, diferente a los dos anteriores que debería suponer un ‘plus’ en las rectas y solucionar los problemas del DRS. Pero no fue así y el fallo siguió lastrando al piloto.

Y es, tal como demostró F-1 Data Analysis, los datos no mentían. Mientras Red Bull fue el equipo con mayor velocidad punta con el DRS abierto en clasificación, con 342 km/h en recta, Alonso solo pudo alcanzar los 326 km/h de velocidad máxima.

La solución a este problema se convirtió en el principal objetivo de los ingenieros de cara a esta temporada y parece que lo han conseguido. Al menos así lo ha revleado el embajador de la marca, Pedro de la Rosa. De la Rosa ha desvelado también en DAZN cuáles han sido las áreas de mejora en las que más han incidido en el AMR24: "El objetivo de este coche ha sido hacerlo más versátil. El año pasado había circuitos donde nos encontrábamos competitivos y otros en los que no. También hemos buscado ganar velocidad punta, sobre todo abriendo DRS". "Hemos logrado un más eficiente, menos drag”, sentencia.

¿En qué es mejor el Aston Martin de 2024 con respecto al de 2023? 🤔



PedrodelaRosa1 responde en DAZN #BahreinDAZNF1 🇧🇭



Coche más versátil ✅

Más velocidad punta ✅ pic.twitter.com/h2l2LGrY4k — DAZN España (@DAZN_ES) February 29, 2024

Eso sí, no ha querido 'mojarse' demasiado con Aston Martin y prefiere ser precavido con la escudería: "Estamos entre los cinco primeros".

¿Qué es el DRS?

Las siglas DRS, que forman parte del reglamento de la F1 desde 2011, identifican a un sistema aerodinámico, el Drag Reduction System, ubicado en el alerón trasero de los monoplazas y que permite reducir la carga aerodinámica y aumentar la velocidad para favorecer los adelantamientos.

El piloto tiene un botón en el volante para activar el DRS. Si se encuentra a menos de un segundo del piloto que le precede en el punto de detección, se enciende un indicador luminoso en el volante tras pasar la línea de activación. Cuando se activa el DRS, la parte superior del alerón trasero se abre. La resistencia aerodinámica se reduce, lo que aumenta significativamente la velocidad máxima, en combinación con el rebufo. Dependiendo del circuito y de la configuración del coche, el DRS puede proporcionar una ventaja de velocidad de 10 a 20 km/h.