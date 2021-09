Hulk, Cristiano, Ramos, Traoré...: los cambios corporales más brutales de los futbolistas

Deportes

Las grandes estrellas del fútbol hacen cualquier cosa para tener una ventaja sobre sus oponentes. Y eso significa más trabajo en el gimnasio, esculpir sus cuerpos y levantar peso para ganar músculo extra. Además, el culto al cuerpo y sus rutinas saludable son un reclamo más en Instagram, el otro negocio de muchos futbolistas de élite.

Pero estas estrellas han tenido un antes y un después y no siempre mostraban el aspecto físico de un culturista. De hecho la transformación de sus cuerpos en los últimos años ha sido sorprendente. Estas son algunas de las estrellas que han experimentado los cambios más espectaculares:

CRISTIANO RONALDO

Cuando era joven, sus entrenadores solían decir que el cinco veces ganador del Balón de Oro era demasiado delgado. Pero a lo largo de los años, Ronaldo pasó de ser un extremo larguirucho a un poderoso delantero gracias a un estricto régimen de ejercicio. “Pienso que mi cuerpo puede mejorar”, dijo Ronaldo. “Con dedicación y trabajo duro en el gimnasio, mejoré mucho en eso; al final del día, todo depende de la mentalidad de la persona”. Una rutina basada en Pilates que se enfoca en el trabajo de resistencia para fortalecer su núcleo también es clave para su éxito, al parecer le da a la estrella portuguesa el cuerpo de un joven de 23 años. Ahora, el flamante fichaje del Manchester United espera cosechar grades éxitos en su regreso a Old Trafford procedente de la Juventus con 36 años.

MARCUS RASHFORD

Cuando Rashford apareció en escena en 2017 como un joven de 19 años de rostro fresco, su cuerpo aún se estaba desarrollando, era poco más de piel y hueso. Pero tener a Ronaldo como modelo a seguir en el club cuando era joven fue de gran ayuda. El delantero observó de cerca a su ahora compañero de equipo en los entrenamientos, sumando trabajo de fuerza y acondicionamiento al entrenamiento técnico, lo que le ha dado un físico más musculoso en la actualidad. Futbolista y activista este año fue portada de Men’s Health UK donde sorprendió con sus impresionante músculos. Admirador de CR7 puede ya presumir de músculos como él. Durante el año pasado, presionó con éxito al gobierno del Reino Unido para que cambiara su política sobre comidas escolares gratuitas, se convirtió en el tercer jugador más joven del Manchester United en marcar 50 goles en la Premier League y fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico. La clave de su cambio físico puede estar en el chef Tom Kerridge, galardonado con una estrella Michelin.

ROBERT LEWANDOWSKI

El delantero del Bayern de Múnich ha experimentado un cambio espectacular y todo se debe a su esposa nutricionista Anna. Competir al máximo nivel en la Bundesliga y la Champions League demanda mucho esfuerzo y uno de ellos ha sido ponerse en manos de su esposa Anna, que es nutricionista y se encarga de su rigurosa dieta.

“Robert me dijo que el gran cambio en su carrera, que fue cuando llegó a la élite de clubes. Cambio radicalmente lo que comía. El día del partido toma mucha proteína. Y siempre desayuna atún”, confesó su compañero en la selección de Polonia, Thiago Cionek.

“Además, evita todo lo que tenga gluten y lactosa. El día antes de jugar, después de cenar, todavía remata con un plato de arroz con leche para llenar el cuerpo de carbohidratos y glucosa pensando en el partido al día siguiente. Luego, en recuperación, toma muchas verduras y aguacate”, contó para ESPN, después de que su compatriota recibiera el trofeo de The Best.

En una entrevista concedida a al ‘Welt am Sonntag’ Lewandowski confesó que no consume productos lácteos. “Antes desayunaba cereales con leche y me sentía un poco flojo antes de entrenar. Ahora solo bebo leche de almendra, coco o arroz. Incluso he renunciado a la leche de soja y trigo. Me gusta mucho el dulce y antes comía chocolate con leche, ahora mi mujer me da un trozo de chocolate negro cien por cien”. Varios jugadores de la selección polaca han decidido seguir su ejemplo y ponerse en manos de Anna para mejorar su forma física.

ADAMA TRAORE

Una combinación devastadora de ritmo y potencia. El juego de Traore ha avanzado a pasos agigantados y las redes sociales explotaron con sus fotos mostrando unos biceps que habrían avergonzado a cualquier héroe de acción de Hollywood. Pero a pesar de sus músculos, Traore insiste en que no hace ningún entrenamiento con pesas. “¿Mi entrenamiento? No hago pesas”, confesó en una entrevista. “Es difícil de creer, pero no hago pesas. “Es genético. Hago ejercicio, pero gano masa muy rápidamente”. Su físico no tiene nada que ver con el que mostraba en la selección española Sub-16.

ADEBAYO AKINFENWA

No obtienes el apodo de ‘La Bestia’ y una calificación de fuerza de 98 en FIFA 20 así como así. El hombre más fuerte del fútbol, Akinfenwa, de 39 años, irrita a los defensores jugando para Wycombe Wanderers en la Liga Uno. Para alimentar sus sesiones de pesas, el delantero también come como una fiera, aunque su peso sube y baja.

Akinfenwa se ha convertido en una auténtica celebridad en el fútbol inglés, sin ni siquiera jugar en la élite, por su estética y por su desmesurado físico, que lejos queda de los cánones habituales del mundo del fútbol.

El bueno de Adebayo Akinfenwa, a parte de su trabajo como futbolista, dedica su tiempo al mundo del culturismo, y es por ello que cuenta con un físico a la altura de muy pocos, y así destaca siempre que disputa un partido de fútbol.

Sobrepasando los 100 kilos de peso y una altura de 1,80 metros, es una pesadilla para los defensas rivales. En los últimos años, gracias a un mayor poder mediático, ha lanzado incluso su propia línea de ropa, conocida como «Beast Mode«, que hace referencia a un estilo de vida y de mentalidad que él mismo reconoce, cuando aspira a superar todas las barreras que se le presenten. “

HULK

El físico de Hulk siempre ha estado a otro nivel. No es el físico típico de un futbolista, como tampoco lo es la evolución que sufre durante los partidos, en los que puede llegar a perder cinco kilos en el transcurso de los 90 minutos.

Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, como en realidad se llama, llamó la atención con su brutal cambio físico en 2020 cuando compartió una serie de imágenes en sus redes sociales. En ellas se podía preciar como había tonificado sus piernas y brazos, sacando el máximo provecho a su cuerpo durante e el confinamiento que vivió en China debido a la pandemia del coronavirus.

Actualmente Hulk milita en el Shanghai SIPG de la Superliga China, y el parón de las actividades debido a la pandemia lo obligó a estar encerrado durante más de 4 meses.

SERGIO RAMOS

El cambio de Sergio Ramos a lo largo de los años ha sido espectacular. La cuenta de Instagram del ex capitán del Real Madrid está plagada de videos de entrenamientos de alta intensidad. Cuando estaba en el Sevilla, era solo un defensor. Ahora, él es el verdadero negocio. “Mis rutinas de entrenamiento en casa suelen estar enfocadas en ejercicios funcionales e isométricos, siempre terminando con algo de trabajo cardiovascular”, reveló el reciente fichaje del Paris Saint-Germain. Y para Sergio, un desayuno saludable es perfecto para empezar el día. Reveló: “Suelo tomar un café, un pan integral con proteínas como pechuga de pavo o un huevo escalfado, y una pieza de fruta”. A sus 35 años no queda nada de aquel central más bien flacucho que llegó al Real Madrid.

GEORGE ELOKOBI

No hay duda al respecto, Elokobi es bestial. La ex estrella de los Wolves, que ahora juega para el Maidstone United de la Liga Nacional, siempre fue un favorito del público debido a su tamaño y a sus increíbles músculos. No en vano, se ganó el apodo de ‘The Body’ en Molineux porque era puro músculo. El zaguero incluso se desnudó en la pasarela durante un desfile de moda benéfico en el club.

ALEXIS SANCHEZ

El delantero del Inter de Milán se toma muy en serio sus entrenamientos. La ex estrella del Manchester United, Sánchez, disfruta haciendo ejercicio solo y suele compartir en redes sociales sus rutinas en el gimnasio. En sus últimas publicaciones, luce unos gemelos y cuádriceps que desafían las leyes de la física. Alexis ha mostrado un aumento significativo de masa muscular que le permitió sumarle a su natural habilidad, un plus para disputar pelotas divididas y aguantar todo el partido a un mismo ritmo.