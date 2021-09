Así llegó la liberación de Messi: “Antes estaba amargado”

Deportes

Leo Messi concedió una entrevista al programa Fútbol 90 de ESPN en la que habló de sus sensaciones ahora en la selección argentina, después de haber ganado la última Copa América, de las críticas del periodismo y de la liberación que supuso para él levantar un título representando a su país.

El jugador del PSG recordó las críticas que recibió por parte de la prensa después de perder varias finales con Argentina: “Una parte del periodismo nos trataba como fracasados, decían que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que estar en la selección. No todo pasa por ganar o perder. Intentamos ser campeones, éramos los primeros en querer serlo, pero es muy difícil ganar un Mundial o una Copa América. Siempre nos creemos que somos los mejores del mundo y hay que empezar por reconocer que no somos los mejores. Hay otras selecciones muy buenas. Tenemos que empezar por la humildad, por el trabajo, por dar lo máximo siempre y por crecer. Ni somos los peores cuando perdemos ni los mejores cuando ganamos. Lo importante es quedarse satisfecho de que diste todo. Lamentablemente gana uno solo. En ese momento no se valoró, solo se remarcó que no cumplimos el objetivo”.

Todo cambió este verano con el triunfo en la Copa América, al vencer en la final a Brasil en Maracaná (1-0), una victoria que su familia sigue disfrutando: “Mis hijos cantan hasta el día de hoy las canciones de Argentina, se acuerdan de la final contra Brasil y es espectacular para mí ver cómo disfrutan de eso. Que cada dos por tres me digan: ‘Papá fuiste campeón’. No lo puedo explicar. Me hubiese encantado que mi familia hubiera podido estar en la Copa América, porque tampoco pudieron presenciar ningún partido, ni siquiera la final. Era un poco el precio que tuvimos que pagar. Justo fuimos campeones cuando no estuvieron...”.

Esta victoria con Argentina supuso una liberación para Messi: “Por fin fueron unas vacaciones felices del primer día hasta el último. Siempre nos tocaba irnos de vacaciones sin haber cumplido los objetivos y estaba los primeros quince días amargado, sin ganas de nada, y ahora fueron diferentes de principio a fin”.

Messi reconoce que el momento en el que el árbitro pitó el final del partido contra Brasil fue uno de los más especiales de su carrera: “No entendía bien lo que estaba pasando. Fue como un sueño, un momento espectacular. Lo disfruto más cuando veo las imágenes que en ese momento, que estaba ido. No podía creer que se había dado. Tengo la tranquilidad de haber logrado el sueño que tantas veces se me había negado. Todo lo que gané fue importante y lindo, pero esto fue lo más difícil porque pasé muchas cosas... fue golpe tras golpe”.