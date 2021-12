El nuevo pretendiente de Zidane para que vuelva a entrenar y no es el PSG

Deportes

El PSG renuncia a Zidane, al menos de momento. “No hemos tenido ningún contacto con Zidane. Es un gran entrenador, pero también tenemos uno muy bueno”, dijo Nasser Al-Khelaifi, el presidente del equipo parisino después de la gala del Balón de Oro.

“Pochettino es nuestro entrenador y está feliz de estar con nosotros, y nosotros estamos felices de trabajar con él. Está haciendo un buen trabajo. Todos necesitan tiempo. Veo todos los rumores, tenemos que dejar de hablar de esto, no es cierto”, añadió.

Pero las posibilidades de Zidane no se acaban en Paris. Y mientras parece que se le cierra la puerta del PSG se abre la de la selección francesa, aunque a largo plazo. “Si Deschamps gana el Mundial, puede ser que quiera seguir. Si no lo consigue, podría tener deseo de revancha. Le aprecio y aunque no podemos decir que la decisión es suya, está cerca de ser así”, reconoce el presidente de la Federación Francesa, Noel Le Graet.

Pero si Deschamps decide marcharse siempre aparece el nombre de Zizou. “Todo el mundo habla de ello. Imaginemos que Deschamps no quiere seguir. El nombre de Zidane me viene a la cabeza, evidentemente, si está libre”, reconoce. Pero no se imagina a Zidane sin equipo dentro de un año. “No esperaré que Zidane esté libre. Para ser seleccionador hace falta muchas ganas. Si estás libre esperando la llamada no es bueno”, añade.

Mientras, Zidane continúa haciendo su vida, dedicado a sus nuevos negocios relacionados con el pádel y a disfrutar de la familia.