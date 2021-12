Un entrenador expulsa a sus propios aficionados de la grada por insultar al árbitro

Deportes

«Os marcháis ahora mismo o llamo a los municipales». Con estas palabras Sergio Bautista, entrenador del cadete del Nerja, consiguió poner fin a los gritos contra el árbitro que llegaban desde la grada mientras se disputaba el encuentro entre su equipo, que ejercía de local, y el Rincón.

Los aficionados, jóvenes que rondaban la mayoría de edad, comenzaron a insultar al árbitro después de que en una jugada expulsara a dos jugadores, uno de cada equipo. Y el entrenador local decidió animarlos a que abandonaran el estadio.

“En el momento en que me acerqué y les dije que abandonaran el campo yo creo que se dieron cuenta de que no estaba bien lo que habían hecho y no hubo más problemas. Salieron del campo sin más”, explicaba el entrenador en Televisión Española. “Es una cosa que tenemos muy clara todos los monitores de la escuela de Nerja. Sabemos cómo debe funcionar y lo mismo que hice yo lo podía haber hecho cualquier otro monitor. La idea que tenemos es formar deportistas y formar personas”, añade.

Los aficionados se marcharon del estadio pidiendo perdón por su actitud y no hubo más incidentes.

.