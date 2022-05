La amenaza del presidente del Valencia a Carlos Soler: “Si sales gratis en enero te mato con toda la prensa”

El diario Superdeporte ha publicado unos audios del presidente del Valencia, Anil Murthy, en los que lanza una amenaza a Carlos Soler, habla de la marcha de José Luis Gayà y del carácter del entrenador, José Bordalás. El club ha emitido un comunicado en el que asegura que los audios “están editados y adulterados”.

“Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa. Los 100.000 euros los voy a poner. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido dinero en ti”, dice Murthy en esos audios sobre Soler, sobre el que añade: “Carlos Soler para mí tiene claro desde principio de año que se va porque tiene muchísima ambición. Pero no pasa nada. Hay que respetar porque ellos tienen demasiada presión de la afición. Tiene a su mujer, familiares, lo último que quiere es salir mal, que sus padres puedan salir a la calle. Si sale quiere que su familia esté bien aquí y lo respeto”.

💻 EXCLUSIVA SUPER | #LosAudiosdeAnil



🎥 "Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa" pic.twitter.com/olMEzjyN7R — Superdeporte (@superdeporte_es) May 15, 2022

Murthy valora la labor de Gayà en el vestuario, pero en sus declaraciones le invita a marcharse antes de que termine su contrato en 2023. “Después de la derrota del otro día [final de Copa] y no entrar en Europa, él está un poco KO, pero está liderando bien al equipo para terminar bien la temporada. Lleva años aquí y me encanta eso. Hay que respetarles su ambición de jugar con la selección y subir a un equipo que está en Champions. Pero al final si yo le digo: ‘José Luis, el año que viene voy a fichar poco, vas a pensar ¿Qué hago aquí?’”, dice Murthy, quien añade: “Vázquez va a ser nuestro lateral izquierdo el año que viene”.

💻 EXCLUSIVA SUPER | #LosAudiosdeAnil



🎥 "Si le digo: Gayà, el año que viene voy a fichar poco... va a pensar, ¿Qué hago yo aquí?" pic.twitter.com/AwZUlvnZLq — Superdeporte (@superdeporte_es) May 15, 2022

De Bordalás, Murthy asegura que “tiene un carácter muy complicado. Es un poco especial”, para añadir que se lleva “bien” con él. “Apostamos por él”, dice el presidente del Valencia, quien sostiene que por eso no se vendió “a nadie importante”. En los audios, Murthy critica el planteamiento de Bordalás en la final de Copa contra el Real Betis: “Entramos con la mentalidad de que no somos tan buenos, que el Betis es mejor. ¿Por qué no cerramos el partido? Lo más triste es entrar con el Valencia que tiene la mentalidad de que no somos tan buenos”.

💻 EXCLUSIVA SUPER | #LosAudiosdeAnil



🎥 Anil apunta a Bordalás: "Entramos en la final (Copa) con la mentalidad de que no somos tan buenos, que el Betis es mejor" pic.twitter.com/T29ceazLgR — Superdeporte (@superdeporte_es) May 15, 2022

El Valencia emitió un comunicado este lunes en el que responde a los audios publicados por Superdeporte y dice que “están editados y adulterados”.

Este es el comunicado íntegro del Valencia:

“Ante los audios publicados por el diario Superdeporte, el Valencia CF desea manifestar públicamente:

1. Los audios están relacionados con una comida que tuvo lugar el 27 abril en un restaurante con cinco empresarios valencianos y la Fundació VCF para promocionar el evento solidario ‘La Nit de València’.

2. Los audios publicados en Superdeporte están editados y adulterados para transmitir una idea falsa o sesgada dentro del contexto de una conversación general y tratar de generar polémica.

3. Superdeporte comete un grave ejercicio de falta de ética profesional y un ataque a la privacidad publicando audios sacados de contexto, que pertenecen al ámbito privado y grabados de forma ilegítima sin el permiso del Presidente del VCF, Anil Murthy.

4. Este movimiento forma parte de la campaña de desprestigio en contra del Valencia CF que Superdeporte viene llevando a cabo en los últimos meses.

5. Esta campaña empezó meses atrás, después de que el Club rechazara una propuesta de Superdeporte con la que el periódico intentaba asegurar su viabilidad económica cobrándole decenas de miles de euros al Valencia CF en concepto de publicidad.

6. El asunto está en manos de los servicios jurídicos del Valencia CF, que ya estudian las medidas a tomar contra Superdeporte y su director”.