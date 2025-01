Ancelotti: "Estos días me he enfadado demasiado"

El Real Madrid juega este sábado contra el Espanyol, para continuar con su racha de victorias y afianzar su liderato. Es lo que pide Carlo Ancelotti a sus futbolistas.

Partido contra el Valladolid:

"Tenemos que conservar el liderazgo, es un partido importante y estamos cogiendo el ritmo bueno para ilusionarnos"

Vinicius:

"Por lo que me consta, que tengo información directa con él, está feliz aquí y quiere hacer historia en el Real Madrid. Estamos todos en la misma línea. Está igual de siempre y con la sanción puede recuperar y trabajar entrenándose y este descanso lo va a aprovechar en marzo y en abril, que estará más fresco. No hay que olvidar que con él ganamos la Champions en Londres y en París, es indiscutible, sin ninguna duda. No me cansa que preguntéis por él. Estos días me he enfadado demasiado y no tengo que hacerlo, tengo que estar tranquilo y controlarme. No me moleta que me preguntéis por Vinicius.

La soga al cuello:

"No lo siento así. Hay momentos más complicados y otros menos, veo que el equipo mejora. En este momento tenemos mucha confianza"

Vuelta de Courtois a la selección belga:

"Es un tema suyo. Si quiere volver con su selección, no hay problema"..

Fede Valverde:

"Es un jugador completo, muy importante, que puede cubrir todas las posiciones en las que juega. Es muy difícil encontrar un lateral como él. Es complicado elegir la mejor posición para el equipo. Puede ser que lo necesitemos como lateral u otro como pivote. Él está disponible, nunca pide nada. Es, seguramente, el jugador más completo en el fútbol, porque cubre todas las posiciones posibles. Si le pusiese central jugaría sin problemas".

Ceballos:

"Ha vuelto a su mejor versión y teniendo en cuenta que no le he dado minutos para coger forma. Con él, el equipo está más seguro en el control y la posesión. En los partidos importantes puede jugar con los delanteros que tenemos, ¿por qué no?

Tchouameni:

"Está bien, ha vuelto. Menos Camavinga todo el equipo está bien y listo para disputar el partido".

Fuertes en defensa: "Los futbolistas lo tienen asimilado, creo que en los pocos entrenamientos que podemos hacer damos importancia al aspecto defensivo. El equipo lo entiende y vamos mejorando. Son conscientes de que es la llave del éxito.

Rodrygo:

"Lo que destaca es su continuidad, que no ha tenido en el pasado. Ahora ha marcado goles, ha dado asistencias, ha sido continuo en el juego. Para un delantero es bastante normal altibajos y sí eres capaz de sacar números con continuidad, destacas más".

Canteranos:

"La idea es ganar los partidos, si juegan canteranos y ganamos, bien. En este momento, sobre todo atrás han aprovechado muy bien sus oportunidades