Apartado cuatro años del fútbol por agredir sexualmente a dos mujeres durante un curso de entrenador

El ex defensa del Wycombe Wanderers y asistente del entrenador del Charlton, Danny Senda, ha sido suspendido del fútbol durante cuatro años por dos agresiones sexuales. Senda, de 42 años, admitió dos cargos de mala conducta y dijo que estaba "profundamente apenado" por las dos víctimas femeninas. Los hechos ocurrieron mientras realizaba un curso de entrenamiento en el extranjero el año pasado.

El informe escrito de la FA afirma que Senda estaba en un bar cuando las mujeres entraron con un pequeño grupo. Se dice que atrajo a la primera denunciante hacia él, colocándole un brazo sobre el hombro y el otro bajo la parte delantera de sus pantalones cortos.

Entonces, Senda fue empujado por ella y le preguntó "¿qué carajo estás haciendo?", él respondió: "Vas a volver a mi habitación". Ella se alejó después de quedar “conmocionada y aturdida”.

Fue entonces cuando Senda se acercó a la segunda denunciante y le puso las manos en los senos. También le dijo "volverás a la mía esta noche", y ambas mujeres abandonaron el bar.

Senda, que jugó 277 partidos de liga con Wycombe antes de representar también a Millwall, Torquay, Bristol Rovers y Barnet, era subdirector del Charlton Athletic de League One en ese momento. Su comportamiento fue descrito como "agresión sexual criminal" por la comisión independiente de la FA que emitió su sanción. Las mujeres decidieron no presentar una denuncia legal y las autoridades del Reino Unido no tienen jurisdicción en el asunto.

En cambio, lo pusieron en conocimiento de los organizadores del curso, quienes solicitaron a Senda que se abandonara inmediatamente. El ex futbolista pidió reunirse con ellas para disculparse antes de volar a casa, a lo que las mujeres accedieron antes de presentar una denuncia formal ante la FA.

Senda no negó las acusaciones pero dijo que no recordaba haber cometido los delitos, citando su consumo excesivo de alcohol. Inicialmente estaba en espera de una suspensión de seis años, pero ésta se redujo debido a su temprana admisión de culpabilidad y a su arrepentimiento.

Un portavoz de la FA se mostró contundente sobre este asunto: “Las mujeres merecen participar en el fútbol profesional sin temor a ningún tipo de abuso. Este fue un caso impactante e investigamos las acusaciones muy graves tan pronto como tuvimos conocimiento de ellas.

“Agradecemos a las víctimas por informarnos de los incidentes y apoyar la investigación hasta su conclusión, y lamentamos profundamente que hayan pasado por una experiencia tan terrible. El comportamiento mostrado por Daniel Senda en junio de 2023 no será tolerado. Investigaremos todas las denuncias de agresión sexual en un entorno futbolístico que se nos presenten; normalmente trabajaremos con la policía, pero en este caso, los incidentes ocurrieron en el extranjero, por lo que no estaban dentro de la jurisdicción de las autoridades del Reino Unido. Esperamos que esta prolongada prohibición sirva como un fuerte elemento disuasivo y una señal clara de que las mujeres en el fútbol serán apoyadas y protegidas y los infractores serán severamente castigados", sentenció.