Carlo Ancelotti: "No soy el mejor, pero tampoco soy el más tonto"

Tras la derrota contra el Barcelona, el Real Madrid juega este jueves contra el Celta en la Copa del Rey "Es una oportunidad de salir de un partido que nos ha dolido, pero no nos ha hundido. Es un partido para que el equipo tenga una reacción fuerte", ha asegurado Carlo Ancelotti.

Tchouameni: "Sigo convencido de que Tchouameni lo ha hecho bien como central, porque lo dicen los datos, pero no es su posición ideal y cuando regrese Alaba, el volverá a su sitio como pivote"

Tras el Clásico: "Fue un paso atrás, pero tenemos que seguir adelante, queda una temporada donde estamos en todas las competiciones. Lo hemos valorado, hemos buscado la solución y tenemos que seguir adelante"

Compromiso colectivo de los de arriba: "No es un compromiso individual, es de todos. Es un mal partido defensivo en todas las líneas, no sólo en la de ataque, también en los medios y atrás. La palabra se utiliza muchas veces, porque el compromiso con la calidad te lleva el éxito. El jugador lo intenta hacer, pero hay que poner el compromiso individual juntos".

Valor de la plantilla: "La plantilla tiene juventud, energía, calidad y compromiso. Sigo confiando completamente en esta plantilla. Ha ganado el Mundial, la Supercopa de Europa. Ha salido un mal partido. A veces hay que pagar la cuenta de todo lo que hemos hecho. Es una cuenta cara, pero ha sido un partido. Vamos a luchar como siempre, todo el mundo puede opinar, pero tengo total confianza en mis jugadores, sobre todo en los que no sacan la mejor versión".

Fútbol o actitud: "Esto no es un debate, la discusión y el debate lo tengo con mi cuerpo técnico. Este no es el sitio más indicado para abrir un debate"

Críticas: "No me molesta lo que se dice, porque el estilo está bien trabajado. No me molestan que no lo está, porque no es verdad. Sigo la onda de la crítica, un día eres el mejor y otro día eres el más tonto. Tengo el equilibro para no seguir esta onda. No soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.

Mbappé: "Necesitaba tiempo para adaptarse y volver a su mejor versión física. Ahora está en un muy bien momento y el equipo tiene que aprovecharlo".

Fichajes: "No hemos cambiado la idea de fichajes. Pero hablar aquí de lo que hablo con el club no me parece correcto. Lo bueno del fútbol que tras un partido, una derrota que te pone triste, hay una oportunidad de seguir, eso nos da la oportunidad de focalizarnos en lo que tenemos que hacer.

Ser Ancelotti: "Estoy en el sitio más bonito del mundo es donde yo estoy, donde todos los entrenadores tienen el deseo de estar. Mi posición es la más sencillo del mundo".

Necesita refuerzos: "No te contesto"

Cambio: "Si el equipo ha recuperado bien y parece que sí, puede que cambie algo, pero mi idea en general es meter el mejor equipo posible. Va a jugar Lunin"