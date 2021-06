Eurocopa 2021: Hamsik, la cresta de Eslovaquia que amenaza a España

Fútbol

Marek Hamsik ya está en la parte final de su carrera, pero sigue siendo y siempre será la cresta más famosa de Eslovaquia. Por su peculiar aspecto y por su calidad no pasa inadvertido y es la cara más reconocible de una selección encantada con su papel de Cenicienta en el partido de este miércoles ante España. «Es uno de los mejores equipos, no sólo de Europa, también del mundo. Los resultados quizá no lo dicen, pero ha dominado la posesión del balón. Le ha faltado eficacia, quizá es su problema más grande, pero genera ocasiones de gol. Vamos a necesitar un poco de suerte. España es el favorito. Quizá puede ser una ventaja el hecho de tener un punto más, pero no significa nada. Tenemos que hacer el mejor partido posible y tratar de complicarle la vida», decía en la previa del cierre del Grupo E. A los eslovacos les basta con un punto, pero los de Luis Enrique necesitan los tres.

Así que España se encontrará con un equipo encerrado atrás y con Hamsik como principal amenaza, aunque a sus 33 años no es el futbolista que marcó 121 goles en doce temporadas con el Nápoles para convertirse en el segundo mejor anotador de la historia del club sólo por detrás de Driis Mertens. Acabó siendo el capitán del club en el que jugó Maradona, dejó huella en los aficionados y ganó dos Coppas de Italia y una Supercopa. Los dos últimos cursos los ha pasado en el Dalian Yifang de la Liga China, en busca de un buen contrato antes de colgar las botas.

A su regreso ha jugado seis partidos con el Goteborg y la próxima temporada va a comenzar una nueva aventura en el Trabzonspor turco, posiblemente su último destino antes de decir adiós. Se trata, con el permiso del recordado Peter Dubovsky, del más grande futbolista eslovaco de la historia, aunque ahora el mejor jugador del rival de España en La Cartuja es Milan Skriniar, defensa titular del Inter de Milán, vigente campeón de la Liga Italiana. Skriniar ha conseguido muy rápido el gran trofeo en Italia que se le negó a Hamsik y va a ser la piedra principal sobre la que se va a levantar el muro de Eslovaquia. Un futbolista que está de moda por su capacidad para defender y sacar la pelota jugada.