El gesto de Marc Márquez con España que ha enfurecido a los independentistas: “¡Traidor!”

Fútbol

El ocho veces campeón del mundo está disfrutando de unos días de vacaciones en compañía de su hermano Álex aunque no se olvida de mantenerse en forma y hoy lo ha hecho de una manera especial. El piloto ha querido rendir su particular homenaje a los de Luis Enrique y se ha vestido con los colores de la selección española para salir a entrenar por los alrededores de Cervera.

Su hemano Álex, que durante el partido de la selección frente a Italia en las semifinales de la Eurocopa ya estuvo muy activo en redes, se ha apuntado rápidamente a la apuesta de Marc y también se ha enfundado la camiseta de la Roja para compartir el recorrido en mountain bike y carrera a pie de esta mañana.

El piloto de MotoGP no ha dudado en compartir la imagen en redes sociales acompañada de un emotivo mensaje a “La Roja”: “Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la selecció española de fútbol! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega”, escribió en su perfil de Twitter. Un mensaje al que respondía su hermano Alex luciendo también la camiseta del combinado nacional.

Me vengo contigo 💪🏼 pic.twitter.com/9yS2IuE10d — Alex Márquez (@alexmarquez73) July 7, 2021

Como era de esperar, el gesto de los hermanos Márquez no ha pasado desapercibido ni entre sus seguidores ni entre el independentismo radical que estalla cada vez que algo huele a España. El piloto ha recibido un brutal acoso en Twitter donde le han insultado por lucir con orgullo la camiseta de España. “Traidor” o “No lo olvides del éxito al fracaso...”.

Están hoy los separatistas echando bilis por la boca por culpa de esta fotografía de @marcmarquez93 apoyando a la Selección Española. Así que nada, a difundir toca. pic.twitter.com/4cfXzVF23q — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) July 7, 2021

El tuit de Márquez cuenta con cientos de comentarios que se han ido calentando con el paso de la horas: «Cuando se estima a un país que te maltrata, algo huele a podrido», «aquí la Selección española no existe me alegra que hayan perdido», «yo pensaba que serías un señor y no entrarías en política. ¿O es que has puesto la mano para ponerte esta camiseta?», se puede leer en alguno de ellos.

Y hay más: «Te estás volviendo un perdedor. Yo de ti, me negaba a hablar catalán en las entrevistas. De motos sabes mucho, de derechos humanos y justicia?», «Márquez siempre ha sido un vendido, cuando le convenga se pondrá la estelada o defenderá a Vox», «Cervera no es España, botifler» o “Marc, con esta actitud faltas el respeto y haces el ridículo, vendido !!”.

El problema principal és el sistema totalitari Espanyol i la represió que patim.Nosaltres,nomès volem un referèndum,democràcia,que el poble decideixi.Marc,amb aquesta actitud faltes el respecte i fas el ridícul,venut!! — Mr.James 🎗️ (@MrJames95197162) July 7, 2021

Cervera no és espanya Botifler. — Riki Underdog 💀 (@ironriki84) July 7, 2021

Afortunadamente el piloto también recibió cientos de comentarios de apoyo y de gratitud por este bonito gesto con el combinado nacional.