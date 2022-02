La reflexión de Ancelotti sobre lo que gana y el mareante sueldo de Mbappé

En la previa del partido del Real Madrid este sábado ante el Alavés había mucho resaca de la derrota en la Champions ante el PSG. Ancelotti reconoció que su equipo jugó mal, que su planteamiento no fue bueno y que Mbappé les hizo “mucho daño”. “Tenemos tres semanas para pensar cómo arreglar el partido de vuelta contra él”, decía el técnico blanco, que dejó una curiosa reflexión cuando le preguntaron por la supuesta mareante oferta que el PSG ha hecho a su estrella para que renueve y se quede en París.

En Inglaterra se habla de un sueldo de un millón de libras semanal para el delantero galo. “Cada uno tiene que pensar en lo que quiere. A mí me pagan mucho, soy un privilegiado, pero lo que me gusta no es el dinero que gano sino lo que hago”, confesaba Ancelotti, una vez más recordando lo feliz que le hace haber vuelto al Real Madrid y poder entrenar cada día al mejor equipo del mundo.

El italiano volvió a mandar balones fuera ante las preguntas de cómo será el Real Madrid el curso que viene con Mbappé, muy probablemente, en sus filas. “Esta sigue siendo una plantilla muy competitiva, para el futuro el club está pensando y cada año se intenta mejorar la plantilla y así será para el siguiente”, explicaba Carlo.

No quiso decir mucho de ese futuro lejano, porque está atareado intentando aclarar el más cercano: que los suyos reaccionen después del palo del Parque de los Príncipes. “Es un momento particular para nosotros tras una derrota que nos ha dolido, somos conscientes del mal partido que hicimos. Queremos reaccionar y mantener la ventaja en la clasificación”.

Lo mejor de París, el resultado

Ancelotti habló tras el último partido con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. ”Tenemos la misma opinión, hablé con ellos después del partido. Estábamos dolidos todos. Somos honestos, jugamos mal y la imagen no fue buena. Eso es lo que más duele. El problema menor es el resultado. Esto se puede cambiar luchando y sufriendo. Un 1-0 no es tan malo. Es la mejor cosa del partido del miércoles”, confesaba.

Tiene claro el entrenador madridista que su equipo ha bajado un poco el nivel de juego, no a nivel físico, y que quizá el bloque bajo que le ha dado buenos resultados hasta ahora, le había impedido tener otra alternativa de juego. “A veces al hacerlo bien con bloque bajo nos hemos olvidado de que la presión arriba te puede dar más oportunidades. Hay que meter presión arriba para ayudar a la recuperación de balón más adelante. Lo vamos a intentar en los próximos partidos”.

El momento de Vinicius y la vuelta de Benzema

El Real Madrid sólo ha marcado un gol en los últimos cuatro partidos, el de Asensio en la victoria ante el Granada. Unos números extraños y que coinciden con la lesión de Benzema. El francés sí estuvo ante el PSG, aunque llegó muy justo. Ante el Alavés habrá tenido más tiempo para recuperar el ritmo. “Estamos evaluando este problema que hemos tenido. Debemos acertar más, pero también hay que tener en cuenta que vuelve el delantero principal que tenemos, que ha dado muchas asistencias y ha marcado goles. Cuando él está bien nos ayuda a arreglar este tema”, decía esperanzado Ancelotti.

Sobre Vinicius reconoció que ha perdido algo de feeling, igual que el grupo. “Le está pasando lo mismo que al equipo, hemos bajado el nivel y el ritmo. No hablo del aspecto físico, creo que estamos bien. Encajamos al final no por un bajón físico, son cosas que puede pasar. Contra el Villarreal lo hicimos bien al final. Incluso en Bilbao lo hicimos bien. Y en París no sufrimos tanto al final. Ha tenido un mes de enero muy intenso y en las próximas tres semanas, que baja el número de los partidos, él tendrá más efectividad”, confesaba Ancelotti, hasta el 5 de marzo sólo tendrá tres encuentros.