La demagogia futbolera de Rufián de la que todos hablan: "¿Queréis echar de España a Nico Williams y a Lamine Yamal?"

El fútbol volvió a colarse ayer en el Congreso de los diputados durante el pleno monográfico en el que Pedro Sánchez daba explicaciones sobre los casos de corrupción que cercan a su partido.

Gabriel Rufián tomó la palabra tras las intervenciones de Pedro Sánchez, Núñez Feijoo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. El portavoz de de Esquerra Republicana ha insistido en abolir por completo la corrupción y las polémicas que rodean al PSOE y al Gobierno, además de hablar de otros aspectos como la vivienda y la llegada del capital extranjero para adquirirla y explotarla a precios desorbitados: "Estos extranjeros no molestan a VOX porque son ricos y casi todos blancos. Los españoles primero hasta que llega un extranjero rico, que entonces los españoles después".

Un discurso demagógico en el que dudo en echar mano del fútbol, como ya ha hecho en otras muchas ocasiones. El portavoz de ERC se dirigió a Santiago Abascal para preguntarle por sus últimas declaraciones acerca de la inmigración en España y su plan de expulsiones para los que cometan delitos: "Usted dice que van a expulsar a ocho millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no?. No creo", decía con una sonrisa irónica desde el estrado.

"No quieren a los 'indepes' porque no queremos ser españoles y no quieren a mis migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿a quiénes quieren?. "Ustedes no van a expulsar a nadie, a nadie, y mucho menos a ocho millones de personas de este país. Primero porque si expulsan a tanta gente va a tener que trabajar hasta Abascal", sentenció.

El fútbol como arma política

Pero esta no es la primera vez que tira de fútbol para atacar a la derecha e incluso hacer bromas contra Pedro Sánchez.

Tras la victoria de España en la Eurocopa, Gabriel Rufián, aprovechó su intervención para recriminar que tanto Sánchez como “la ultraderecha” se habían querido apropiar de esa victoria”, así como terminar dando su visión de la victoria de la Selección teniendo en cuenta el origen de muchos futbolistas campeones de Europa.

“Al final, nosotros lo resumimos muy fácil: al final, son catalanes y vascos creando y rematando, y españoles aprovechándolo, una vez más”, argumentó el político natural de Santa Coloma de Gramenet, cuyos padres y abuelos son de Jaén y Granada.

Durante la investidura del Pedro Sánchez, tampoco se olvidó del fútbol realizando una extraña comparación entre Pedro Sánchez y el Real Madrid. "Hay dos grandes entes en este país a los que antes de darlos por muertos tienes que esperar un rato. El Real Madrid en Champions y el otro es Pedro Sánchez”, afirmó.

Como en anteriores ocasiones, la reacciones a la demagogia del político independentista no se han hecho esperar. "Estás tú para hablar de trabajar", "Ya está el "cuñao" del bar de pueblo. Ponte ya la cerveza y la aceitunas" o "¿Este tío es tonto o se lo hace?" son algunos de los cintos de comentarios que circulan por la red.