Hazard, De Jong y Messi, únicos representantes de LaLiga en los premios 'The Best'

Lionel Messi, Frankie De Jong y Eden Hazard son los dos únicos futbolistas de LaLiga que han sido nominados por la FIFA como finalistas al premio de mejor jugador masculino; el galardón "The Best' (así es como se conoce) tiene a Cristiano Ronaldo, De Light, Kane, Mané, Salah, Mbappé, Van Dijk, el argentino, el holandés y el belga como últimos 10 postulantes para hacerse con el meritorio reconocimiento.

En la lista no hay ningún futbolista español, pero sí hay presencia nacional en otros campos. En el premio 'The Best' a mejor entrenador masculino aparece el nombre de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City que ganó la Premier League, la League Cup y la FA Cup, siendo el primer entrenador en lograrlo. Su único punto negro: los cuartos de final de Champions League, donde perdió contra el Tottenham, equipo que disputó la final de la competición con el Liverpool. Disputará el premio con Djamel Belmadi, Didier Deschamps, Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, Jurgen Klopp, Mauricio Pochetino, Fernando Santos, Erik Ten Hag y Tite.

También está nominada Antonia Is en la categoría de mejor entrenador de FIFA de selecciones femeninas. La entrenadora del equipo nacional sub 17, con quien logró el Mundial y el Campeonato Femenino de la UEFA, deberá luchar con Milena Bertolini, Jill Ellis, Futoski Ikeda, Peter Gerhardsson, Joe Montemurro, Phil Neville, Reynald Pedros, Paul Riley y Sarina Wiegman.

Los últimos premios 'The Best' fueron para Luka Modric en la categoría de mejor jugador; Didier Deschamps en la de mejor entrenador de fútbol masculino; Marta en la de mejor jugadora; y Reynald Pedros en la de mejor entrenador de fútbol femenino. La nueva gala está fechada para el próximo 23 de septiembre en Milán.