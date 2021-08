Descubre el pueblo gallego que tiene más medallas olímpicas que Argentina o Sudáfrica

Deportes

En Tokio, la comunidad gallega ha tocado el cielo en los mejores Juegos Olímpicos de su historia, con hasta siete medallistas: Ana Peleteiro (bronce en triple salto), Teresa Portela (plata en K1 200), Nico Rodríguez (bronce en vela 470), Rodrigo Germade (plata en K4 500), Carlos Arévalo (plata en K4 500), Rodrigo Corrales (bronce en balonmano) e Iván Villar (fútbol). Una nómina de deportistas en la que destacan sobre todo el pleno logrado por los representantes de Cangas, con la consecución de cuatro metales de cuatro posibles.

Cangas do Morrazo (Pontevedra) apenas cuenta con 26.000 habitantes pero puede decir bien alto que es la cuna del olimpismo. Este rincón marinero bañado por el mar atlántico cuenta con más medallas olímpicas que Argentina o Sudáfrica.

Teresa Portela, plata en K1 200, y Rodrigo Germade, subcampeón olímpico con el K4 500, se unieron a los porteros Iván Villar (fútbol) y Rodrigo Corrales (balonmano) para llevar el nombre de Cangas al podio de Tokio 2020.

Pregunta para os enxogueiros do Morrazo ... Que lle dan de comer en Cangas ❓❓



4⃣ deportistas olímpicos

4⃣ medallas olímpicas 🏅🏅🏅🏅 https://t.co/17tNttYH9y — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) August 7, 2021

Cangas cuenta ya con un total de 10 medallas, con las cinco de David Cal y el oro de Carlos Pérez Rial ‘Perucho’ en Pekín 2008. Un palmarés que, en un hipotético reparto entre sus vecinos, saldría a una medalla por cada apenas 2.600 habitantes. Un hecho que encumbra a la localidad a la categoría de cuna olímpica. Podría incluso decirse que en Cangas do Morrazo no conocer a David Cal, Perucho o Teresa Portela está tipificado en su particular Código Penal.

Pero además el espíritu olímpico de Cangas ha provocado un efecto dominó en Galicia. La comunidad ha obtenido el mejor resultado de su historia en una cita olímpica. La hazaña de seis medallas y siete medallistas diferentes supera los registros obtenidos en Pekín (cuatro, dos oros y dos platas), Londres 2012 (cuatro, un oro, dos platas y un bronce) y Atenas 2004 (tres, un oro y dos platas).

El secreto de este pueblo marinero es simple: Aman el deporte y cuidan a sus atletas.