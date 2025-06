Dimisión de Santos Cerdán, en directo: Informe de la UCO, reacciones del PSOE y última hora Pedro Sánchez

El informe de la UCO añade un nuevo punto de inflexión en la relación del PP con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Son palabras mayores que el jefe de la oposición decida no asistir a un acto en el que está el Rey Felipe VI para no compartir espacio institucional con el jefe del Ejecutivo. Un plantón al que se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No es un gesto para llamar la atención de un día, ya que en la dirección popular apuntaban que es un punto de no retorno. «Empezaron robando en las primarias (que ganó Sánchez en el PSOE) y no han dejado de hacerlo», fue el desahogo del jefe de la oposición.