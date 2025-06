Si dejas la ventanilla del coche abierta, te pueden multar: esta es la razón

La seguridad al volante es un tema realmente importante para poder preservar la salud de las personas que se encuentran en el propio vehículo que se conduce, como del resto de vehículos que circulan por la misma vía.

Sin embargo, muchos son los descuidos y actitudes ilegales que los conductores realizan cuando tienen un vehículo. Desde aparcar en sitios donde está prohibido, hasta utilizar elementos que están prohibidos para poder circular.

El caso es que las autoridades suelen hacer controles o estar atentos a cualquier situación susceptible de ser ilegal. Una que se ha estado dando en los últimos meses es la acción de dejarse la ventanilla del coche abierta.

La multa por dejar la ventanilla del coche abierta

En el país vecino de Italia se está empezando a multar a todos aquellos conductores o dueños de vehículos que se dejan la ventanilla del coche abierta. Recientemente se hizo viral un tweet en el que se veía una multa de 42 euros a un conductor por realizar esta práctica que se encuentra recogida en el código de circulación italiano.

El conductor fue sancionado en Italia por dejar la ventanilla de su coche abierta apenas 10 centímetros mientras estaba aparcado. Aunque pueda parecer una infracción menor, las autoridades consideraron que no se habían tomado las medidas necesarias para impedir un posible uso no autorizado del vehículo.

Según medios locales, la Policía argumentó que mantener el coche parcialmente abierto representa un riesgo de robo o uso indebido, lo que justifica la multa. El caso ha generado debate en redes sociales, ya que muchos conductores desconocen que este simple gesto puede considerarse una infracción.

La recomendación es clara: al aparcar, asegúrate de cerrar completamente puertas y ventanillas para evitar sanciones y garantizar la seguridad del vehículo. Por esa razón, los conductores que aparquen su vehículo deben asegurarse de que quede imposible su uso sin autorización. De este modo, quienes dejen una puerta abierta —literalmente— facilitando un posible robo, se arriesgan a recibir una multa que puede variar entre 42 y 173 euros, según la infracción y el tipo de vehículo.

El caso español

Ahora bien, toca centrarse en el caso español. Si nos preguntamos si en la Ley de Tráfico en España viene tipificada esta afirmación, no no es ilegal en España. Pero solo de momento, pues esta práctica puede suponer un peligro pues en parte, incitan al uso no autorizado del vehículo al estacionarlo en cualquier vía.

Así que de momento, en España podemos estar tranquilos. A diferencia de lo que ocurre en Italia, en nuestro país la Policía no multa por dejar una ventanilla abierta tras aparcar el vehículo. Sin embargo, por motivos de seguridad y para evitar posibles robos, lo recomendable es asegurarse siempre de que todas las puertas y ventanillas estén completamente cerradas antes de dejar el coche.

Por último, cabe destacar que la Dirección General de Tráfico española puede tomar como referencia este tipo de normativas para evitar que se cometan más robos de coches de los esperados, por lo que no sería raro que en poco tiempo se empiece a multar por ello.