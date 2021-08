El taekwondista olímpico al que tienen que reconstruir la boca tras ser agredido en la calle

Deportes

Jack Woolley es un taekwondista irlandés que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio recientemente. Fue eliminado en octavos de final por el argentino Guzmán, en la categoría de 58 kilos. Cinco días después del final de la cita olímpica, Woolley estaba cenando y de copas con un amigo y al volver a casa sufrió una grave agresión que describió él mismo en su cuenta de Instagram, acompañado de unas durísimas imágenes:

“Anoche (viernes 13 de agosto) fui a cenar con mi amigo. Después fuimos a un bar para tomar un par de copas. De regreso a lo largo del río Liffey, una pandilla de entre 8 y 12 hombres y mujeres de unos 20 años comenzó a atacar violentamente a las personas a lo largo del paseo marítimo. Desafortunadamente, fui víctima de estos ataques aleatorios mientras caminaba. Uno de los miembros del grupo me dio un puñetazo en la cara. Solo un golpe y seguido de: “Fallo mío, persona equivocada”. Luego continuaron corriendo por la carretera atacando a más civiles. Afortunadamente, pude llamar a una ambulancia y mantenerme consciente. Mis amigos me ayudaron a superar todo esto y me alegra decir que ambos están bien y a salvo. Tengo suerte de que esto es todo lo que sucedió, ya que había un puñado de nosotros hospitalizados y uno de los que escuché murió después de ser apuñalado (boca a boca). Actualmente estoy esperando en el hospital de James para una cirugía de la boca... Gracias a todos nuevamente por el apoyo y amables mensajes. Espero una pronta recuperación. Han sido unos meses difíciles... QUÉ DIA”.