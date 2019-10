La crítica de Iker Casillas a la película Joker en Twitter

Iker Casillas cada vez más utiliza su Twitter para comunicar sus gustos y preferencias a sus fans. La última ha sido una crítica a la película de moda: Joker

“Virgen Santa! Estaba leyendo críticas de esta película (en su totalidad buenas) pero no me fiaba mucho. Claro está, hasta que he ido a verla. A-CO-JO-NAN-TE “el payaso”. Gran papel de Joaquin Phoenix. ??. Si no has ido, vete a verla!”, ha asegurado el portero, que todavía no ha vuelto a jugar tras el problema que tuvo en el corazón