El Cádiz podría cesar a Álvaro Cervera si pierde contra el Granada

Tras derrotas consecutivas han situado al equipo amarillo en los puestos de descenso. Si bien seis años al frente del Cádiz avalaban a Álvaro Cervera, su continuidad ahora está más cuestionada que nunca y ya se dice que podría ser cesado si el conjunto gaditano no gana al Granada.

Según Diario de Cádiz, Álvaro Cervera se jugará el puesto el próximo lunes. Cuestionado por su continuidad, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, señalaba: “Es un entrenador que lleva aquí seis temporadas. Los que estamos en el barco estaremos hasta el final. Esa es la filosofía, el pensamiento y la forma en la que trabajamos”.

¿Se está despidiendo del Cádiz Álvaro Cervera?

No tan clara tiene su continuidad el propio Álvaro Cervera, que declaraba: “Creo que todo tiene un principio y un final, y lo que hay que saber es llevarlo. Más allá de ser entrenador o no, hay que saber el día de mañana que estuviste en un sitio, en una ciudad y en un club en el que te trataron de maravilla y que guardas un recuerdo enorme. No te puedes hacer eterno en ningún sitio porque eso no es bueno para el club ni para mí ni para nadie”.

“Pensar en la vida después de entrenar al Cádiz. Sé que algún día tendrá que pasar. Y al Cádiz le sucederá igual, seguirá su camino cuando yo no esté. Seré parte del recuerdo y el Cádiz será para mí también una vivencia inolvidable”, añadía. ¿Será el encuentro frente al Granada el último partido de Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz?