Paco Jémez, favorito para convertirse en el nuevo entrenador del Udinese

Fútbol

El técnico canario, sin equipo tras su paso por el Rayo Vallecano, podría iniciar una nueva aventura en la Serie A. Luca Gotti ha sido destituido como entrenador del Udinese tas la derrota del equipo italiano frente al Empoli y Paco Jémez está entre los candidatos relevarle.

Así lo asegura la Gazzetta dello Sport que señala que, de momento, ha sido Gabriele Cioffi el que se ha hecho cargo del equipo. No obstante, según el citado diario, es Paco Jémez el gran favorito para hacerse cargo del Udinese de manera definitiva. Giampaolo Pozzo, propietario del equipo italiano, ya confió en su día el banquillo del Granada al canario. Aunque la experiencia no salió como esperaba, está dispuesto a dar una nueva oportunidad a Paco Jémez en el Udinese.

Paco Jémez se ofreció al Elche

Cabe señalar que el que fuera entrenador del Rayo Vallecano se ofrecía recientemente a un Elche que ha terminado decantándose finalmente por Francisco. “Elche es un sitio fantástico, de mucha tradición futbolera con un gran estadio y una gran afición. Para cualquier entrenador que no esté en ningún banquillo, es una opción fantástica”, decía el canario. “Por desgracia no ha habido ningún contacto por parte del Elche”, proseguía. “La plantilla del Elche es muy compensada. Puede que no se hayan conseguido resultados esperados pero creo que con esos jugadores se puede revertir la situación”, concluía Paco Jémez.

El pasado mes de enero había estado en conversaciones con el Real Zaragoza tal y como él mismo reconoció: “Es verdad que el Zaragoza me llamó. Estuvimos en conversaciones y normalmente, cuando quieres ir a un sitio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Es más rápido alcanzar un acuerdo. El anterior director deportivo me comentó que el principal problema radicaba en la escasa capacidad del club para hacer fichajes en enero. De ir a Zaragoza, que para mí sería un orgullo, sería para tener que hacer cuatro o cinco fichajes de entidad, que eleven el nivel de la plantilla de una manera sustancial. El anterior director deportivo me dijo que el club disponía de una cantidad para fichar, que no voy a decir cual es, y a mí no me pareció suficiente. El gran problema está ahí”.