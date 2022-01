Un diputado del PSOE contesta a Manu Sánchez: “Te ha engañado Ayuso”

El presentador de deportes del informativo de Antena 3 hizo un editorial días atrás que se convirtió en viral. En él Manu Sánchez denunciaba que había sufrido el virus y que le habían tomado por tonto. El periodista criticó abiertamente a los políticos y José Zaragoza, diputado del PSOE, no ha dudado en responderle y en señalar directamente a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Quien te ha tomado por tonto es Ayuso. Al no decir su nombre eres tú el que nos tomas por tontos a los demás”, escribió el diputado del PSOE en sus redes sociales molesto por las palabras de Manu Sánchez.

pic.twitter.com/TdgSYlwVsH — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) January 5, 2022

Las palabras de Manu Sánchez que molestaron al diputado del PSOE

“He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no. El 9 de noviembre se detectó la ómicron , ¿verdad? Países como Alemania, Bélgica, Reino Unido empezaban a batir récord de contagios. Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos”, comenzó denunciando el presentador en su editorial.

“Ninguna medida, pasaban los días, llegaba la Navidad y a dos días, a dos días tan solo de la Nochebuena se reunían. ¿Para qué? Solo para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores. Nos tomaban por tontos”, continuó Manu Sánchez.

“Tenemosla mejor Sanidad , nos lo dijeron. Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja . Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto”, añadió el periodista.

Manu Sánchez aprovechó la ocasión para criticar a los políticos: “Llegamos a final de año con la sexta ola desbocada necesitando analizar cada curva, cada incidencia, cada número de contagiados. Todo se paró el día 30, el 31 es Nochevieja, el 1 Año Nuevo, el 2 domingo, ¿Cómo vamos a ofrecer datos? Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos”.

“Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos”, concluyó.